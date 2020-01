Elektrische auto's hebben minder onderdelen en zijn daardoor relatief eenvoudig te produceren. Mede hierdoor schieten in opkomende landen de nieuwe merken uit de grond. Het recentste voorbeeld is het TOGG-project in Turkije, een nationale auto. Het is een van de weinige ondernemingen waar zowel de regeringspartij als de oppositie zich achter heeft geschaard.

Eind december werden in de industriestad Gebze de eerste twee TOGG-modellen gepresenteerd door president Recep Tayyip Erdogan: een middelgrote sedan en een SUV. De auto's staan op hetzelfde, binnenshuis ontwikkelde elektrische platform. Op termijn zullen in totaal vijf modellen hiervan gebruik maken, waaronder een hatchback, een compacte SUV en een ruimtewagen.

TOGG streeft ernaar in 2022 het eerste model, de middelgrote SUV, op de markt te brengen. In 2030 moeten alle vijf de modellen leverbaar zijn. Afhankelijk van het gekozen accupakket kom je volgens de Turken meer dan 300 of meer dan 500 kilometer ver. Na ongeveer dertig minuten laden moet de accu weer tot 80 procent vol zitten.

Het achterwielaangedreven instapmodel krijgt 147 kW (200 pk), waarmee de auto in 7,6 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert. De topuitvoering met vierwielaandrijving heeft 294 kW (400 pk) en sprint in 4,8 seconden naar 100 kilometer per uur.

Oppositie te spreken over project

In het tot op het bot verdeelde Turkije is de onthulling of opening van iets door president Erdogan voor de oppositie vaak al genoeg reden om het project in kwestie met de nodige argwaan tegemoet te treden. Toch lijken de verschillende prominente politici overwegend positief over de nationale auto te zijn.

Ekrem Imamoglu, sinds zijn verkiezing als burgermeester van Istanboel in 2019 een van de belangrijkste oppositiefiguren van het land, prees de nationale auto op Twitter. Het zei dat de gemeente er alles aan zal doen om het project te steunen.

Oud-premier Ahmet Davutoglu, die vorig jaar uit de AKP van Erdogan stapte en een nieuwe partij oprichtte, was eveneens lovend over de modellen.

Laadinfrastructuur nog zeer beperkt in Turkije

Meral Aksener van de İYİ Parti bedankte daags na de onthulling van de auto's het ontwikkelingsteam. Ze zei te hopen dat de regering zo snel mogelijk aan de slag gaat met de laadinfrastructuur in het land, om zo meer emissievrije kilometers mogelijk te maken.

Dat laatste roept de nodige vragen op. Volgens TOGG en president Erdogan moet de laadinfrastructuur in 2022 uitgerold zijn. Dat zal een flinke klus worden, aangezien het aantal laadpunten in Turkije zeer dun gezaaid is.

Naar schatting zijn het er nog geen twaalfhonderd, veelal verspreid over het westen van het land. Ter vergelijking: Amsterdam alleen al heeft er vier keer zo veel. Het ZES-netwerk, onderdeel van de bij TOGG betrokken Zorlu Holding, bestaat uit slechts 270 laadpunten, waaronder een handvol snelladers. Er staan nog 136 laadpunten gepland.

De sedanvariant van de Turkse nationale auto. (Foto: TOGG)

Overheid belooft 30.000 exemplaren af te nemen

Een ander punt is het geplande productieaantal. Op termijn moeten er in Bursa jaarlijks 175.000 exemplaren van de band lopen. Dat is op zichzelf niet onmogelijk, zeker omdat Turkije ruime ervaring heeft met het bouwen van auto's voor anderen. Maar doordat TOGG nog geen enkele mededeling over het betrekken van batterijcellen voor accupakketten heeft gedaan, rijst de vraag in hoeverre het genoemde aantal realistisch is.

Ter illustratie: Ford kan dit jaar slechts 50.000 stuks van de volledig elektrische Mach-E bouwen, aangezien er niet genoeg accupakketten voorhanden zijn. Om die reden kondigde Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, in 2018 al aan dat het voor 20 miljard euro aan batterijcellen had gekocht voor tot aan 2030.

Net als Ford zullen veel merken zich de komende jaren verdringen voor het handjevol bedrijven dat batterijcellen kan leveren. TOGG zal daarom achter in de rij moeten aansluiten.

De overheid lijkt echter heilig van het project overtuigd, waar een investering van omgerekend 3,3 miljard euro mee gemoeid is. President Erdogan heeft inmiddels al een SUV besteld. Om de nationale auto tot een succes te maken, wordt er gratis een perceel voor de productiefaciliteiten beschikbaar gesteld en kan TOGG profiteren van belastingvoordeel. Bovendien heeft de overheid toegezegd dat ze tot aan 2035 zo'n 30.000 voertuigen zal afnemen.

