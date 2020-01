Voor dezelfde autoreparatie kan het prijsverschil per garage oplopen tot maar liefst 905 euro. Dat blijkt uit een rondgang van ANWB-blad de Kampioen bij meer dan vijfhonderd garages, waar de prijzen van verschillende veelvoorkomende reparaties werden opgevraagd.

Het genoemde bedrag is wel een uitschieter. Voor het vervangen van de koppeling lagen de hoogste en laagste prijs van respectievelijk 1.290 en 385 euro zo ver uit elkaar, maar de gemiddelde prijs voor deze reparatie is 743 euro.

Gemiddeld genomen is het vervangen van de remmen het goedkoopst, met een bedrag van 390 euro. De laagste offerte bedraagt hierbij 240 euro, de hoogste 485 euro. De duurste reparatie is de nieuwe bandenset en -wissel, die gemiddeld 764 euro kost. Laagste uitschieter is hierbij 624 euro en de hoogste 992 euro.

Per provincie zijn ook grote verschillen te zien. Ter vergelijk zijn per regio de gemiddelde prijzen van alle onderzochte reparaties bij elkaar opgeteld, waarbij Zeeland als goedkoopste uit de bus komt met 2.095 euro in totaal. Zuid-Holland is het duurst, met 2.617 euro. Reparaties in grote steden zijn daarnaast duurder, waarmee het volgens de ANWB kan lonen om ook buiten de stadsgrenzen te kijken.

Niet in alle gevallen is het verschil even groot, benadrukt het tijdschrift. Toch adviseert de ANWB om wel te vergelijken. "Zeker is wel dat je op vrijwel elke reparatie minimaal een paar tientjes kunt besparen."