De Tesla Model 3, het goedkoopste model van Tesla, was veruit de populairste personenauto Nederland vorige maand. Tot en met 30 december zijn er in 11.563 Model 3’s op kenteken gezet, blijkt uit gegevens van Kentekenradar.nl.

In heel 2019 zijn er 29.469 Model 3’s op kenteken gezet. Hiermee is het model waarschijnlijk de populairste personenauto in Nederland vorig jaar.

Verder staan in de top drie van december de Audi E-tron en Hyundai Kona met 2.690 en 986 registraties.

In november was de Tesla Model 3 ook al de best verkochte auto in Nederland. Toen werden er 3.979 exemplaren op kenteken gezet.

De populariteit is vooral te danken aan veranderingen in de bijtellingsregels. Vorig jaar gold een bijtelling van 4 procent tot een bedrag van 50.000 euro. Vanaf dit jaar gaat de bijtelling naar 8 procent en wordt de ondergrens verlaagd naar 45.000 euro.

Brancheorganisaties houden er dan ook rekening mee dat de verkoop flink zal dalen dit jaar. Wel wordt verwacht dat elektrische auto’s een aandeel van 10 procent zullen behalen in de totale verkoop.