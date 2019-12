De ex-topman van zowel Nissan als Renault, Carlos Ghosn, is maandagavond (Nederlandse tijd) opgedoken in Libanon, ondanks dat het hem verboden was om Japan te verlaten. Daar wordt hij berecht

voor financiële wangedragingen.

In een persconferentie vanuit Beiroet, de grootste stad van Libanon, zei Ghosn dat hij "niet is gevlucht van recht, maar van onrecht en politieke vervolging". Naar eigen zeggen werd hij als gijzelaar gehouden in het "valse Japanse rechtssysteem waar meteen van schuld wordt uitgegaan".

Maar de autoriteiten in Tokio weerspreken dat ze Ghosn anders hebben behandeld dan andere verdachten.

Het is nog onduidelijk hoe de 65-jarige Ghosn Japan kon verlaten. Hij werd in maart op borgtocht vrijgelaten, maar bleef onder videobewaking staan. Op welke manier hij Japan heeft verlaten, is ook niet bekend. Zijn advocaten hebben al zijn paspoorten. Ze waren naar eigen zeggen niet op de hoogte van het vertrek.

Een van de advocaten zegt dat het "zeer waarschijnlijk" is dat zijn cliënt de voorwaarden voor zijn vrijlating heeft geschonden. Het vertrek wordt "onvergeeflijk" genoemd. De aanklagers in Japan zijn inmiddels ook op de hoogte gesteld.

Japan heeft geen uitleveringsverdrag met Libanon

Japan heeft geen uitleveringsafspraken met Libanon, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de zakenman weer moet terugkeren voor zijn rechtszaak. Ghosn beschikt naast de Braziliaanse en Franse nationaliteit ook over de Libanese. Hij groeide op in Beiroet.

De Franse staatssecretaris van Economie en Financiën Agnès Pannier-Runacher zegt "erg verrast" te zijn door het nieuws. Ook benadrukt ze dat niemand boven de wet staat en dat Ghosn als Franse staatsburger recht heeft op consulaire bijstand.

Ghosn, onder wie de alliantie tussen Renault, Nissan en Mitsubishi tot stand kwam, werd eind vorig jaar opgepakt op verdenking van financiële wangedragingen. De aanhouding vond plaats toen zijn privévliegtuig arriveerde op de luchthaven van Tokio.