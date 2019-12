Tesla levert de eerste in China geproduceerde Model 3's volgende week maandag af. De productielocatie is nu bijna een jaar operationeel en begon in oktober met de autoproductie.

Uiteindelijk moet de fabriek in Sjanghai zo'n 250.000 voertuigen per jaar gaan maken. Voor Tesla betekent dit een forse opschaling van de productie en de fabriek is dan ook van groot belang in de strategie om van Tesla een grote winstgevende autoproducent te maken.

China is de grootste automarkt ter wereld en om daar voet aan de grond te krijgen, is een lokale fabriek essentieel.

Vrijdag werd ook bekend dat de Model 3 in aanmerking komt voor twee stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid. Zo is er een subsidie van omgerekend 3.600 dollar (3.200 euro) per auto en komt het model in aanmerking voor een vrijstelling van 10 procent van de aankoopbelasting.

De Model 3's die in Nederland worden geleverd, komen uit de fabriek in de Amerikaanse staat Californië. In totaal zijn er in Nederland 26.645 Model 3's op kenteken gezet. Tesla heeft ook plannen om in Duitsland een autofabriek te bouwen.