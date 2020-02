Voor woensdag voorspellen meteorologen winterse buien en (natte) sneeuw, waardoor Nederland op de valreep toch nog een vleugje winter meekrijgt. Hoewel het niet erg koud zal worden, zullen er ongetwijfeld plekken waar de autoruit ijsvrij gemaakt moet voor vertrek. Maar doe je dat met een krabber of met lauw water. Laat je de motor draaien of niet? Hieronder enkele wintertips voor de auto.

Bij de aankondiging van nachtvorst doe je er verstandig aan een speciale isolatiedeken of andere ruitbedekking aan te brengen. Hierdoor wordt ijsvorming op de ruit voorkomen. Heb je die niet tot je beschikking, dan kan het gebruik van ruitontdooier, een warm washandje of wat lauw water (bijvoorbeeld in een gieter) een snelle en eenvoudige optie zijn.

Bij (te) heet water loop je door het grote temperatuurverschil het risico op barsten, dus giet niet de waterkoker leeg over de voorruit. Dit geldt ook voor een plastic zakje met heet water. Het kan effectief zijn, maar er zit een risico aan.

Ook kun je een mix van water en ontsmettingsalcohol prepareren. Het goedje is bij veel online drogisterijen te krijgen. Bij een verhouding van een derde water en twee derde ontsmettingsalcohol is het middel het effectiefst.

Kijk ook of de ruitenwissers helemaal los zijn. Als ze nog aanstaan van de vorige rit, zullen ze bij draaien van de contactsleutel direct weer verder gaan. Zitten de ruitenwissers nog vast, dan heeft de wismotor daaronder te lijden.

Je kan de ruitenwissers bij thuiskomst alvast omhoog zetten of er bijvoorbeeld iets onder leggen, zodat ze niet vast vriezen. Twee kurken van lege wijnflessen kunnen eveneens uitkomst bieden.

Zitten de ruitenwissers nog vast, dan heeft de wismotor daaronder te lijden als je ze per ongeluk aanzet.

Draaien van de motor minder schadelijk dan gedacht

Het wel of niet laten draaien van de motor tijdens het ijsvrij maken van de ruiten is een jaarlijks terugkerende discussie. Het stationair laten draaien van de motor zou niet goed voor de interne delen van het blok zijn, omdat de oliedruk dan lager is en er zo meer kans op slijtage is.

Veel moderne auto's zijn echter uitgerust met een oliepomp die een variabele opbrengst levert. Zo kan de druk opgevoerd worden als de motor stationair draait.

Daarnaast zou je kans lopen op aanslag op de gasklep door het rijkere brandstofmengsel. Doordat veel auto's echter directe inspuiting hebben, heb je daar geen last van. Er gaat immers alleen maar lucht langs.

Hetgeen voor aanslag op de gasklep en vervuiling van het inlaatsysteem kan zorgen, is de zogeheten EGR-klep (Exhaust Gas Recirculation). Deze klep voert uitlaatgassen terug de motor in om opnieuw verbrand te worden. Dat heeft dus niks te maken met het brandstofmengsel.

Wel is het zo dat een draaiende motor bij stilstand minder warmte genereert dan tijdens het rijden, dus zo snel warmt het interieur tijdens het krabben met een stationair lopende motor ook weer niet op.

Het interieur van een auto warmt bij stationair draaien slechts langzaam op. (Foto: Getty Images)

Laat de accu op adem komen

Bij lage temperaturen loopt de motor niet mooi rond en hij slaat minder snel aan. De accu zal daarom enorm veel vermogen moeten leveren. Een bijkomend probleem is dat kou tegelijkertijd de accuspanning vermindert. Dat is de reden dat de accu vaak de geest geeft in de winter.

Het helpt om zo veel mogelijk stroomverbruikers uit te laten: de stoelverwarming en de radio bijvoorbeeld. Laat ook de achterruitverwarming niet langer aanstaan dan nodig is. Hierdoor blijft er meer stroom over om de accu bij te laden.

Wie in de winter veel korte stukken rijdt, moet zijn accu af en toe even de tijd geven om op adem te komen. Dit kun je doen door hem bij te laden of een wat langere rit van ongeveer een half uur te maken, waarbij de dynamo de accu bijlaadt.

De accu moet bij koud weer veel vermogen leveren. (Foto: NU.nl)

Zorg voor goed zicht

Ben je eenmaal onderweg met ijsvrije ruiten, dan merk je dat alles binnen de kortste keren beslaat en je alsnog slecht zicht hebt. Een bijkomend probleem is dat de airconditioning bij zeer lage temperaturen niet in te schakelen is. Gas krimpt immers bij koud weer, waardoor de druk in het systeem te laag is.

Zorg daarom in ieder geval voor een schoon interieurfilter. Het ventilatiesysteem trekt de buitenlucht door het filter het interieur in en zorgt zo voor de nodige verfrissing van de lucht. Het filter gaat in de loop van de tijd echter verstopt zitten, waardoor zuurstofvervanging wordt verstoord.

Dit heeft tot gevolg dat de automobilist sneller vermoeid raakt en de ramen aan de binnenzijde beslaan, wat tot onveilige situaties kan leiden.

Koop altijd een filter met zogeheten actieve kolen. De speciaal behandelde koolstof voorkomt niet alleen dat stof het interieur binnendringt, maar verhindert ook dat schadelijke stoffen zoals stikstofoxide in de auto belanden.

Wil je het helemaal op safe spelen, kijk dan uit naar een auto met bijvoorbeeld voorruitverwarming of met een standkachel. Veel elektrische auto's kun je, net als voertuigen met een standkachel, alvast voorverwarmen door middel van een app op de telefoon of door dit van tevoren in te stellen. Doe dit bij voorkeur als de auto aan de lader staat. Hierdoor kost het je niets aan rijbereik.

Een standkachel kan een hoop problemen helpen voorkomen. (Foto: Eberspächer)