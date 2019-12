Japanse automaker Mitsubishi gaat het aandeel dieselauto's afbouwen, en is van plan vanaf eind 2021 geen nieuwe dieselmotoren meer aan het portfolio toe te voegen. Dat meldt nieuwswebsite Nikkei Asian Review donderdag op basis van ingewijden.

In de loop van 2021 zullen alleen nog de bestaande dieselversies geüpdatet worden. Er komen geen dieseledities meer bij.

Vooral in Europa is de vraag naar diesels afgenomen. Uit onderzoek bleek dit jaar al dat maar liefst twee derde van de Europese automobilisten een diesel niet langer als optie ziet bij de aanschaf van een nieuwe auto. De verwachting is dat de wereldwijde vraag naar diesels de komende tien jaar met zo'n 40 procent verder zal krimpen.

Auto's die op de brandstof lopen zijn minder populair door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Zo was er dieselgate, waarbij de werkelijke uitstoot van diesels hoger bleek te zijn dan voorgewend door grote automerken, en geldt er inmiddels een extra fijnstoftoeslag voor de auto's. Ook mogen bepaalde diesels niet meer in milieuzones komen.

Het eveneens Japanse Nissan, waarmee Mitsubishi een alliantie heeft, kondigde eerder dit jaar aan dat het bedrijf vanaf eind 2020 helemaal geen diesels meer zal afleveren. Dat geldt dus zowel voor volledig nieuwe modellen als updates van bestaande dieseledities.