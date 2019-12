De eerste twintig jaar van deze eeuw zitten erop. De ontwikkelingen blijven elkaar in rap tempo opvolgen. Dit waren voor Nederland misschien wel de tien belangrijkste auto's van de afgelopen twintig jaar.

De Toyota Prius was eind jaren negentig van de vorige eeuw de eerste hybride productieauto ter wereld. De compacte sedan was vooral een auto voor een kleine groep liefhebbers die in Nederland slechts mondjesmaat verkocht werd. De tweede generatie werd in 2003 gelanceerd en had meer succes. Helemaal los ging het in 2008, toen de bijtelling van 25 procent naar 14 procent ging voor zuinige en schone auto's als de Prius.

De Prius zette de hybrideaandrijving op de kaart en daarmee Toyota als fabrikant van hybride auto's. Vrijwel elk model van het merk is er inmiddels met deze aandrijflijn. Tevens kon een merk als Honda met de Civic Hybrid en de Insight in de slipstream van de Prius in Nederland de nodige successen noteren.

Met de tweede generatie Prius beleefde het fenomeen hybride zijn doorbraak in Nederland. (Foto: Toyota)

Kia Sorento

Met de Kia Sorento kocht je in 2002 een forse SUV voor het bedrag een Volkswagen Golf. Het model stond voor net geen 25.000 euro in de prijslijst. Dat de vormgeving van de Sorento nogal wat weg had van de Mercedes-Benz ML sprak eerder in het voordeel van de auto dan dat het een nadeel was.

De komst van de Sorento betekende twee dingen voor veel Nederlandse automobilisten: de overstap van een traditionele carrosserievorm naar een SUV en de overstap naar het toen nog onbekende merk Kia. Het Zuid-Koreaanse merk raakte met de Sorento definitief ingeburgerd. Toen Kia in 2004 de Sportage lanceerde, ging de deur naar de SUV voor automobilisten in Nederland wagenwijd open.

De SUV werd met de Sorento een serieus alternatief voor de stationwagen en sedan. (Foto: Kia)

Citroën C1/Peugeot 107/Toyota Aygo

Stadsauto's hebben altijd op de nodige populariteit kunnen rekenen in Nederland. Denk aan modellen zoals de Daihatsu Cuore en de Suzuki Alto. Hoe handig deze voertuigen ook waren, heel hip waren ze niet.

Daar kwam in 2005 verandering in met de komst van de automobiele drieling van Toyota en PSA: De Citroën C1, de Peugeot 107 en de Toyota Aygo. De modellen (en hun opvolgers) zijn sindsdien vrijwel onafgebroken in de hoogste regionen van de vaderlandse verkooplijst te vinden.

Het idee kreeg navolging van Hyundai Motors in de vorm van de Hyundai i10 en Kia Picanto en van de Volkswagen Group, die de Seat Mii, Skoda Citigo en Volkswagen Up lanceerde.

Je vindt ze op elke straathoek; de drieling van Toyota en PSA. (Foto: AutoWeek)

Nissan Qashqai

Jarenlang probeerde Nissan te concurreren met de Volkswagen Golf door een min of meer vergelijkbaar model aan te bieden, denk aan de Sunny en later de Almera. In 2006 gooide het Japanse merk het over een andere boeg door met de Qashqai te komen. Dit was als het ware een opgehoogde hatchback en daarmee maakte Nederland kennis met de zogeheten cross-over.

Het model kende een vliegende start en het wereldwijde succes van de Qashqai maakte dat veel concurrenten naar de tekentafel moesten om met een concurrent te komen.

Een goed voorbeeld als de Qashqai doet goed volgen. (Foto: Nissan)

Volkswagen Polo

Niet alleen de Toyota Prius had de wind van het belastingplan 2008 in de zeilen, ook de Volkswagen Polo profiteerde dankzij de BlueMotion-uitvoering volop: De kleine spaardiesel was geboren. Dat geen van de vervolgens talloze modellen het beloofde fabrieksverbruik wisten benaderen, deerde niet.

Hoewel de kleine dieselmotor uit de gratie raakte, bleef de Polo onverminderd succesvol in Nederland de afgelopen jaren. De auto, die inmiddels het formaat van de Golf 4 heeft, was ook het afgelopen jaar weer een van de drie bestverkochte auto's van Nederland.

De Polo doet het al jaren erg goed in Nederland. Hierboven een BlueMotion-versie uit 2011. (Foto: Volkswagen)

Nissan Leaf

Je zou het haast vergeten, maar de Nissan Leaf is in 2020 alweer tien jaar oud. Sommige concurrenten moeten hun eerste, in de basis elektrisch ontwikkelde model nog lanceren. De Leaf werd in 2011 prompt uitgeroepen tot Auto van het Jaar. Grote aantallen werden er niet van verkocht, maar het plaveide wel de weg voor het fenomeen elektrische auto in Nederland. Sinds 2018 staat de tweede generatie in de showroom.

De eerste generatie Nissan Leaf zie nog vaak als taxi voorbij komen. (Foto: AutoWeek)

Renault Captur

Renault was misschien niet de eerste die met een compacte cross-over kwam, het merk lanceerde in 2012 met de Captur wel het model dat uiteindelijk het succesvolst bleek. De compacte cross-over in het zogeheten B-segment is inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld en de concurrenten vielen de afgelopen jaren over elkaar heen om met een eigen aanbieding te komen.

De blauwdruk voor een cross-over in het B-segment; de Renault Captur. (Foto: Renault)

Tesla Model S

Met de Roadster had Tesla in 2008 al laten zien dat je heus flinke afstanden kon halen met een elektrische auto en dat was met de lancering van de Model S in 2012 niet anders. De auto was in Nederland direct erg in trek, aangezien er vanaf het begin fiscaal voordeel voor zakelijke rijders was.

In 2018 beleefde de Model S met het aflopende bijtellingsvoordeel in het vooruitzicht zijn beste jaar in Nederland. Toen werden er ruim 5.600 op kenteken gezet. De verkoop is sindsdien ingestort, maar dat mag de pret bij Tesla niet drukken. Die hebben immers de Model 3 nog.

De Model S betekende de doorbraak van Tesla in Nederland. (Foto: AutoWeek)

Mitsubishi Outlander PHEV

Voor de ene automobilist een mooi compromis tussen elektrisch rijden en gebruik van de verbrandingsmotor, voor de ander hét toonbeeld voor falend overheidsbeleid: de Outlander PHEV. Zakelijke rijders betaalde 0 procent bijtelling over een forse SUV die dankzij een plug-inhybrideaandrijflijn op papier een zeer geringe uitstoot had.

In de praktijk bleken bestuurders de auto maar nauwelijks aan de stekker te hangen, waardoor het milieuvoordeel rap teniet werd gedaan. Hetzelfde gold voor het grote aantal andere stekkerauto's die in die jaren dankzij de bijtellingsregels net als de Mitsubishi niet aan te slepen waren.

Stekkerauto's waren een paar jaar geleden niet aan te slepen. (Foto: AutoWeek)

Tesla Model 3

Het afgelopen jaar was de langverwachte Tesla Model 3 eindelijk beschikbaar in Nederland. De rest is geschiedenis. In het eerste verkoopjaar werden er direct ruim 26.500 op kenteken gezet, het hoogste aantal van een model in de afgelopen negentien jaar in Nederland.

Sinds 2001 zijn er niet zoveel exemplaren van een model geregistreerd als van de Tesla Model 3. (Foto: AutoWeek)