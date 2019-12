In ons land heb je niet gauw sneeuwkettingen nodig. De Posbank en het Limburgse heuvellandschap zijn zo ongeveer de zwaarste uitdagingen. Maar nu de wintersportperiode nadert, is het toch tijd om de belangrijkste zaken rond de ultieme ‘tractiehulp’ op een rij te zetten.

Nog ergens een set sneeuwkettingen liggen? In de meeste gevallen mogen ze dan meteen op Marktplaats, tenzij je ze voor je huidige auto hebt aangeschaft. Robert Smit van Perfect Fit Automotive merkt in de praktijk dat er een boel misverstanden over dit onderwerp heersen. Zeker met de nieuwe modellen kan dat voor behoorlijk linke situaties zorgen.

"In de nieuwste automodellen is er vaak steeds minder ruimte, vooral achter het wiel. De fabrikant geeft dat wel aan, omdat er bijvoorbeeld kwetsbare leidingen lopen. Of er is op een andere manier te weinig ruimte in de wielkasten. Stelregel één is dat je sneeuwkettingen op jouw autotype afstemt en dat zal zeker ook per bandenmaat verschillen. Ook dat is cruciaal. Hebben je banden een heel grof profiel? Onder SUV's bijvoorbeeld, dan vraagt dat om aangepast dikke schakels die niet in het loopvlak worden gedrukt", aldus Smit

Grote variatie aan typen sneeuwkettingen

Het is belangrijk dat je zelf aandacht aan de juiste keuze besteedt, zegt Smit, want ook veel autobedrijven zijn niet goed op de hoogte. Het verschil zit in het soort ketting dat je kunt gebruiken en, als gezegd, bijvoorbeeld de dikte van de schakels die worden toegepast. Onder een zware, sterke auto moet je aangepast materiaal gebruiken.

"De auto is hét uitgangspunt en dat kan best betekenen dat je niet eens 'gewone' sneeuwkettingen kunt gebruiken. Bij een Skoda Kodiaq of Renault Scenic moet je bijvoorbeeld zogeheten loopvlakkettingen toepassen."

Deze kettingen komen niet achter het wiel en kunnen ook rondom nergens aanlopen. De grote variatie aan types, constructies en gebruikte materialen zorgt ervoor dat de prijzen enorme kunnen variëren van enkel tientjes tot honderden euro's.

Bij een Skoda Kodiaq moet je volgens Smit zogeheten loopvlakkettingen omleggen. (Foto: Skoda)

Pak de sneeuwkettingen als laatste in

Over het gebruik van de kettingen zijn heel wat praktijktips te geven. Probeer om te beginnen thuis een keer hoe je ze aanbrengt en weer demonteert. En probeer je dan eens in te beelden hoe dat gaat als je werkelijk ergens in de sneeuwsmurrie aan de gang gaat.

"Uiteraard gaan de sneeuwkettingen als laatste van je reisbagage achterin. Anders moet je alles uitladen in de sneeuw. Zelf leg ik er een oude jas en een paar oude stevige handschoenen bij. Eventueel kun je de mouwen van een oude jas knippen, als bescherming van je goede kleding", zegt Smit.

Kom je in de buurt van sneeuw- en ijzelgevoelige hellingen? Kijk naar het tegemoetkomend verkeer, zodat je tijdig weet of er actie nodig is. Stop tijdig om ‘ze’ erom te leggen, maar ook weer niet te vroeg natuurlijk. Op asfalt kun je er met goed fatsoen niet mee rijden. Dat kan ook boetes opleveren.

Veelal staat er in elk geval een speciaal bord op de plek waar je verplicht sneeuwkettingen moet omleggen. Kies altijd een plekje uit waar de auto (en jijzelf) niet weg kan glijden. Hou er vooral ook rekening mee dat je er vanaf de bermkant goed bij het wiel moet kunnen komen. Kortom: goede materialen en logisch nadenken zijn het halve werk.

"Gebruik een van je automatten om op te knielen en als je in het donker aankomt is een hoofd- of kabellampje zeker handig. Zodat je ziet wat je doet. Goed voorbereid is het omleggen van sneeuwkettingen normaal gesproken best in je eentje te doen. Let trouwens ook op dat de betere exemplaren met veerkracht op spanning worden getrokken. Simpeler sneeuwkettingen moet je na een meter of honderd rijden even natrekken."

Zorg dat je stevige handschoenen hebt voor bij het omleggen. (Foto: NH)

Monteer de sneeuwkettingen op de aangedreven wielen

Welke wielen worden het eigenlijk? Simpel: sneeuwkettingen gebruik je op de aangedreven wielen. Je hebt ook winterbanden, zodat de andere as beheersbaar blijft. De enige uitzondering, zegt Smit, kan een permanent vierwielaangedreven auto zijn.

"Kies dan normaal voor de primaire aangedreven wielen. Als je bergop rijdt, doe je de kettingen om de achterwielen en als je bergaf rijdt om de voorwielen. Maar let op, dit is bij permanente 4WD."

Als je ze eenmaal hebt gemonteerd, dan doe je natuurlijk rustig met rijden, want ook sneeuwkettingen hebben hun beperkingen. En het zou jammer zijn als je de binnenkant van je wielkast aan gort rijdt. Of wat leidingen. Veertig- of vijftig kilometer per uur is doorgaans wel de max, zeggen de kenners. Ook al vanwege het kabaal onder de auto.

Kettingen met wielbescherming beter voor je velgen

En hoe zit het met oplossingen als sneeuwsokken en dergelijke? Uit eigen ervaring kunnen we melden dat ze kunnen helpen om pakweg dat laatste gladde stukje bij je hotel in de Ardennen te overwinnen. Of als hulp wanneer je bij winters weer in eigen land net niet kunt wegkomen tegen de oprit. Maar je mag ze niet gebruiken als alternatief voor sneeuwkettingen, daarvoor zijn ze niet goedgekeurd.

Nog een praktische tip: mochten je winterbanden op lichtmetalen wielen zitten, neem dan kettingen met wielbescherming. En tot slot: reinig de kettingen na gebruik zo gauw mogelijk met warm water. Het kan een hele kliederboel worden anders. Achteraf wel even drogen en misschien wat vettig maken als het metalen kettingen zijn.

Onder dergelijke omstandigheden zijn sneeuwkettingen niet nodig. (Foto: Pro Shots)

