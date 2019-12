De Duitse automaker Volkswagen heeft op een kerstkaart gehint op de komst van een nieuwe, kleinere variant van de elektrische ID.3. Op de kerstkaart, waar autonieuwssite Autocar als eerst over schreef, is te zien dat de Kerstman in een auto rijdt die op een kleinere ID.3 lijkt.

Autocar schrijft dat het model intern de ID.Entry genoemd wordt; het gaat dus om een instapmodel. De auto wordt naar verwachting in de tweede helft van 2020 aan het grote publiek getoond en zal mogelijk eind 2020 of begin 2021 in de garage staan.

De ID.Entry zal volgens Autocar goedkoper worden dan de Polo, maar qua ruimte dichter bij het grotere Golf 8-model zitten. Het elektrische model zou een reikwijdte van 209 tot 241 kilometer hebben.

"Het is een kleine auto die automobilisten zullen gebruiken voor kortere afstanden", zegt Volkswagen-COO Ralf Brandstätter tegen Autocar. "Het gemiddelde ritje naar het werk is ongeveer 25 kilometer, dus de auto hoeft geen grote afstand af te kunnen leggen. We verwachten dat de auto als tweede of derde auto gekocht zal worden."