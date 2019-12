Aankomend jaar moet het jaar van de elektrische auto worden, aangezien er ruim tien nieuwe, veelal relatief betaalbare modellen bijkomen van de grote merken. Denk aan de Opel Corsa-e en de langverwachte Volkswagen ID.3. Maar er is meer, want ook een oude bekende als de Golf is grondig vernieuwd.

De stortvloed aan nieuwe elektrische auto's begint al in januari, want dan staan de Seat Mii Electric, de Skoda citigo e-iV en Volkswagen e-Up bij de dealers. De prijzen beginnen 23.290 euro voor de Skoda en de auto's komen ongeveer 250-260 kilometer ver op een acculading.

Aan het andere eind van het spectrum staat de Porsche Taycan, die eveneens in januari bij de verschillende Porsche-dealers staan. Deze auto kost minimaal 109.900 euro en is daarmee de duurste elektrische nieuwkomer van 2020, al zal de eveneens nieuwe Audi e-tron Sportback ook niet goedkoop zijn.

De elektrische Opel Corsa-e en Peugeot e-208 volgen in het tweede kwartaal van het jaar. Dat geldt ook voor de Peugeot e-2008 en het vierde lid van deze elektrische PSA-familie, de DS 3 Crossback e-Tense. Eind 2020 volgt nummer vijf, de Opel Mokka, zo laat pr-manager Jeroen Maas weten. Ook van dit model komt een volledig elektrische versie.

Ook Mini werpt zich in de strijd met de Mini Electric. Het model, dat afgelopen jaar in Rotterdam onthuld werd, is leverbaar vanaf maart. De Mini is net als de aanstaande Honda e meer gericht op stadsgebruik. De Honda staat naar verwachting in september in de showroom.

De Peugeot e-2008 deelt zijn techniek met de elektrische 208. (Foto: Peugeot)

Volkswagen ID.3 komt in juni

In juni is het dan eindelijk de beurt aan de eerste als zodanig ontwikkelde elektrische auto van Volkswagen, de ID.3. Het merk trapt af met de middelste uitvoering die naar verwachting rond de 40.000 euro zal gaan kosten.

"Er staan in 2020 grote veranderingen voor Volkswagen gepland", zegt pr-manager Luuk Hoogezand. "Het is het jaar waarin het merk vol op elektrisch inzet met de ID.3, waar al veel belangstelling voor is. Ook verwachten we in 2020 een SUV voor de elektrische ID.-familie."

De Polestar 2, de Tesla-concurrent van Volvo Cars, staat eveneens voor juni in de planning. De elektrische XC40 van Volvo zelf komt later in 2020.

September staat vervolgens weer in het teken van de Volkswagen ID.3, aangezien dan de twee overige versies op de markt komen. Het instapmodel krijgt een basisprijs van zo'n 30.000 euro, zo belooft Volkswagen. Mazda brengt in september met de MX-30 een stijlvol alternatief voor de ID.3, maar dan moet je wel genoegen nemen met een flink lagere actieradius.

In het laatste kwartaal wordt er ook vuurwerk verwacht, want dan komt Ford met de Mustang Mach-E. "Nederland is een prioriteitsmarkt voor Ford", zegt pr-manager Sebastiaan van de Pol. "Daarom staan we samen met Noorwegen vooraan in de rij voor de Mustang Mach-E."

De Ford zal gaan concurreren met de Polestar 2, de Volvo XC40 en de Tesla Model Y. Mogelijk lukt het Tesla om de nieuwe Model Y nog in 2020 op de markt te brengen. De geruchten daaromtrent gaan al even.

Ford komt in 2020 met zijn eerste serieuze elektrische auto in de vorm van de Mustang Mach E. (Foto: Ford)

Nog genoeg 'gewone' auto's in aantocht

Je zou gezien de elektrische storm haast vergeten dat er ook nog 'gewone' auto's gelanceerd worden in 2020. Als het verleden enige indicatie is, dan is de nieuwe Volkswagen Golf de belangrijkste nieuwkomer. Het model is sinds jaar en dag in de bovenste regionen van de Nederlandse en Europese verkooplijst te vinden.

Volkswagen zet in op een vooruitstrevend interieur met een grotendeels digitaal dashboard. Ook het aantal bedieningsknoppen is tot een minimum beperkt. Onderhuids een keur aan benzine- en dieselmotoren, al dan niet met ondersteuning van mildhybridtechniek.

Voor 2020 kunnen we volgens Hoogezand verder nog rekenen op de stationwagenversie, een Golf GTI en een Golf R. Het eerste zustermodel binnen de Volkswagen Group, de Skoda Octavia, is ook al gepresenteerd. De Seat Leon volgt in januari.

Het Golf-interieur werd flink aangepakt, waarbij het aantal knoppen tot een minimum is beperkt. (Foto: Volkswagen)

Nieuwe Toyota Yaris opnieuw als hybride leverbaar

Een andere voor Nederland belangrijke nieuwkomer is de Toyota Yaris. De B-segment auto mag het opnemen tegen eveneens gloednieuwe concurrenten in de vorm van de Opel Corsa, Peugeot 208 en Renault Clio. Uiteraard is de Yaris er opnieuw als hybride.

"De Yaris is absoluut de belangrijkste nieuwkomer voor Toyota in 2020, maar vlak ook de RAV4 Plug-in niet uit. Groot nieuws bij Lexus is de komst van de eerste elektrische auto, de UX 300e Electric", zo laat pr-manager Guido Roozekrans weten.

Een onthulling van een andere orde is die van de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse. Het vlaggenschip van Mercedes staat doorgaans bol van de innovatie en het aanstaande model belooft veel goeds. Aanraakschermen zullen het interieur domineren en ook belooft het merk nieuwe stappen te zetten op het vlak van autonoom rijden.

Toyota heeft hoge verwachtingen van de nieuwe Yaris. (Foto: Toyota)