Het is tot op heden een zachte winter geweest in Nederland. Veel bestuurders krijgen dus pas in de wintersportgebieden te maken met gladde wegen en sneeuw. Waar moet je als bestuurder rekening mee houden in dergelijke omstandigheden?

Bij sneeuw is de kans op blikschade ongeveer 75 procent groter dan bij normaal weer. Daarom is het van belang dat je de snelheid omlaag brengt, abrupte stuurbewegingen en handelingen zoveel mogelijk vermijdt en ver voor je uit kijkt.

Zorg er in ieder geval voor dat je voor het aansnijden van een bocht al langzamer rijdt. Probeer eenmaal in de bocht niet meer te corrigeren om zo de auto stabiel te houden.

Bij een lagere snelheid is het minder waarschijnlijk dat de auto grip verliest en naar de buitenkant van een bocht schuift. Mocht dat toch gebeuren, dan heb je bij een lagere snelheid een betere kans het voertuig weer onder controle te krijgen.

Bij een lagere snelheid heb je een betere kans de controle over het voertuig te houden. (Foto: NH)

Weet wat een slip veroorzaakt

Het belangrijkste advies van Mark Maaskant van Prodrive Academy, een bedrijf dat verkeersveiligheid- en gebruikerstrainingen verzorgt, heeft eveneens met snelheid te maken.

Zo moet de bestuurder inzien dat gripverlies het gevolg is van een te hoge snelheid. Ook moet de automobilist zich realiseren dat veiligheidssystemen van de auto weliswaar een hoop kunnen oplossen, maar dat niet tot in het oneindige kunnen.

"Als je in bochten steeds het lampje van het elektronisch stabiliteitsprogramma ziet flikkeren, betekent dit dat je consequent te hard rijdt gezien de omstandigheden", zegt Maaskant.

'Laat hulpsystemen het werk doen'

Bij een lagere snelheid is het minder waarschijnlijk dat de auto grip verliest en naar de buitenkant van een bocht schuift. Mocht dat toch gebeuren, dan heb je bij een lagere snelheid een betere kans het voertuig weer onder controle te krijgen. Begint de auto toch te glijden? Laat dan de Elektronische Stabiliteitscontrole (ESC) en het antiblokkeersysteem (ABS) het werk doen.

"Auto's gaan glijden omdat de snelheid voor de omstandigheden op dat moment te hoog is. Je hebt dus of meer grip, of minder snelheid nodig. Snelheid verminderen doe je door te remmen. Immers, die snelheid moet uit het voertuig om het slippen of glijden te stoppen, als je rempedaal gaat trillen betekent het dat het ABS zijn werk doet", legt Maaskant uit. "ABS verkort je remafstand niet, maar zorgt dat je tijdens het remmen kunt blijven sturen."

Er wordt nog weleens gezegd dat je vooral niet moet remmen als je gaat slippen, maar dat is volgens Maaskant juist gevaarlijk. "Remmen zorgt ervoor dat je de snelheid uit het voertuig haalt, waardoor je of de grip weer terugkrijgt of de botssnelheid verkleint. Hoe dan ook, die snelheid moet uit het voertuig."

Probeer te allen tijde de snelheid uit het voertuig te halen. (Foto: AutoWeek)

'Niet per definitie voorstander van slipcursus'

Ook een slipcursus is wat Maaskant betreft niet het ultieme middel voor een betere rijvaardigheid in de sneeuw of bij gladde omstandigheden.

"Een dergelijk cursus kan mensen het gevoel geven dat ze een bepaalde situatie de baas zijn, waardoor ze eerder geneigd zijn meer risico's te nemen, terwijl het de oplossing is je snelheid aan de omstandigheden aan te passen."

Eenzelfde probleem valt Maaskant op bij montage van winterbanden. "Bestuurders zien deze banden terecht als gripverhogend. Maar dat moet de verkeersveiligheid ten goede komen, niet een hogere snelheid."

Maaskant ziet daarom meer heil in het coachen van bestuurders in gevaarherkenning, verkeersinzicht en de werking van veiligheids- en rijhulpsystemen. Dit moet ervoor zorgen dat mensen zich realiseren dat je wel degelijk de snelheid aan de omstandigheden moet aanpassen.

Winterbanden moet je niet willen gebruiken om sneller te rijden. (Foto: AutoWeek)