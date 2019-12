Het afgelopen autojaar stond vooral in het teken van de Tesla Model 3. De volledig elektrische auto is niet alleen het bestverkochte model van Nederland, maar gooit ook elders in de wereld hoge ogen. Toch was er ook genoeg ander nieuws, zoals de komst van nieuwe auto's in het B-segment zoals de Opel Corsa en Renault Clio. Een terugblik.

De auto's in het B-segment scoorden traditiegetrouw erg goed in Nederland. De twee populairste exemplaren waren de afgelopen jaren de Renault Clio en de Volkswagen Polo. Van de Clio verscheen dit jaar een opvolger. Hoewel het model nog erg op zijn voorganger lijkt, is er geen plaatdeel hetzelfde.

Binnenin zijn de wijzigingen een stuk groter. Er zijn hoogwaardigere materialen toegepast en er is een prominente plek voor het rechtopstaande aanraakscherm voor het infotainmentsysteem. De Clio is beschikbaar met benzine- en dieselmotoren maar later in 2020 ook met een plug-inhybrideaandrijflijn.

"Wij verwachten daar ook de zakelijke rijder mee aan te spreken en zodoende de groei in verkoop nog weer te bevorderen", aldus Janet Richter, directeur communicatie bij Renault Nederland, die ook veel van de nieuwe Captur verwacht. Dit model komt er eveneens als plug-inhybride.

Met de Clio borduurt Renault qua vormgeving voort op diens voorganger. (Foto: Renault)

Opel en Peugeot direct door naar elektrisch

Het Franse PSA slaat die stap over en komt direct met volledig elektrische versies van de Opel Corsa en Peugeot 208, de twee andere belangrijke nieuwkomers van het afgelopen jaar en directe concurrenten van de Clio.

De Corsa en 208 delen hun technische basis maar qua uiterlijk zijn ze zeer verschillend. Alleen geoefende autospotters zullen zien dat zaken als de zijspiegels en de tankklep dezelfde zijn.

"De nieuwe Opel Corsa is in alle opzichten een zeer belangrijk model voor Opel, zoals dat altijd al het geval is geweest sinds de eerste levering aan klanten 37 jaar terug. Hiermee is de Corsa het langstlopende model van Opel, getuige ook het totaal aantal verkochte exemplaren door de jaren heen: ruim 13,7 miljoen stuks", zegt pr-manager Jeroen Maas.

Opel trapt in maart af met de elektrische Corsa-e, Peugeot iets later met de e-208. Renault heeft voor deze modellen een concurrent in huis in de vorm van de recentelijk vernieuwde Zoe.

Of de elektrische nieuwkomers even succesvol zullen zijn als andere elektrische modellen tot nu toe, is minder vanzelfsprekend dan voorheen. Op 1 januari worden de nieuwe bijtellingsregels van kracht, waardoor zakelijke rijders 8 procent in plaats van 4 procent bijtelling betalen.

De Peugeot 208 gaat aan de stekker, net als de Opel Corsa. (Foto: Peugeot)

Tesla Model 3 op eenzame hoogte

Het gunstige bijtellingstarief 4 procent was vermoedelijk een belangrijke reden voor het succes van de Tesla Model 3, die het afgelopen jaar na veel vertraging eindelijk leverbaar werd. Er waren vrij letterlijk bootladingen nodig om aan de vraag te kunnen voldoen.

Waar vorig jaar de elektrische Jaguar I-Pace het in de maand december tot bestverkochte auto schopte, is de Tesla Model 3 de bestverkochte auto van het gehele jaar. Op het moment van schrijven zijn er bijna 26.000 exemplaren op kenteken gezet in ons land, allemaal in 2019.

Doordat het fiscale voordeel dit jaar gold voor een bedrag tot 50.000 euro, raakten auto's zoals de genoemde Jaguar uit de gratie. Ook de verkoop van de Tesla Model S en Model X stortte in. De nieuwe Mercedes-Benz EQC verkoopt eveneens slechts mondjesmaat. Er was echter een uitzondering op de regel: De Audi e-tron. Daarvan gingen er toch nog ruim 1.800 op kenteken.

Daarnaast was er de terugkeer van een oude bekende: Het van origine Britse merk MG. De inmiddels 100 procent Chinese fabrikant kwam een paar weken geleden met de volledig elektrische ZS EV, die dankzij een gunstige prijsstelling van ongeveer 30.000 euro hoge ogen moet gaan scoren.

De MG was slecht een van vele volledig elektrische nieuwkomers dit jaar. Het gros is echter pas vanaf volgend jaar leverbaar. Daarover volgende week meer in de vooruitblik op 2020.

MG keerde dit jaar terug naar Nederland met een elektrische SUV. (Foto: MG)

Vier nieuwe Ferrari's in een jaar

Het afgelopen jaar was ook het jaar van de plug-inhybrideaandrijflijn. Meer dan vijftien merken, variërend van Audi tot Volvo, presenteerden dit jaar nieuwe of opgewaardeerde stekkerauto's. Vrijwel alle modellen zijn - hoe kan het ook anders anno 2019 - SUV's.

Hoewel nieuwe elektrische auto's voor veel mensen goed nieuws is, zweren anderen bij ouderwets dikke verbrandingsmotoren. Ook daaraan het afgelopen jaar geen gebrek. Zo trakteerde Ferrari de autoliefhebber op maar liefst vijf nieuwe modellen: De 812 GTS, de F8 Tributo, de F8 Tributo Spider, de SF90 Stradale en Ferrari Roma.

Aston Martin lanceerde met de DBX zijn eerste SUV, Chevrolet kwam met een nieuwe Corvette, Lamborghini onthulde Sian en McLaren deed een duit in het zakje met de Speedtail en de Elva.

Bugatti, tenslotte, presenteerde de Chiron Super Sport 300+. Daarmee wist het de grens van 300 mijl per uur te doorbreken, omgerekend bijna 483 kilometer per uur. Uiteindelijk werd de auto geklokt op 490,48 kilometer per uur, een nieuw snelheidsrecord voor productieauto's.

Bugatti zette in 2019 nieuw snelheidsrecord voor productieauto's neer. (Foto: AutoWeek)