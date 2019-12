Ferrari introduceerde de afgelopen maanden een keur aan nieuwe modellen. Inmiddels zijn de Nederlandse prijzen van de F8 Spider, Roma, SF90 en de 812 GTS vastgesteld.

De F8 Spider is de open versie van de eerder dit jaar gepresenteerde F8 Tributo. De 720 pk sterke sportwagen gaat 323.178 euro kosten, exclusief afleverkosten. Voor dat bedrag krijg je een open auto die in 2,9 seconden naar 100 kilometer uur accelereert en een top van 340 kilometer per uur haalt.

De 812 GTS, die andere nieuwe cabrio van Ferrari, staat voor 425.874 in de prijslijst. Ook hier geldt dat er nog afleverkosten bijkomen. Dit model wordt aangedreven door een V12-benzinemotor met 800 pk.

Dit jaar was ook het jaar van de SF90 Stradale, het nieuwe deels elektrische topmodel van Ferrari. Het systeemvermogen van de auto komt dankzij drie elektromotoren uit op 1.000 pk. De SF90 accelereert weliswaar in 2,5 seconden naar 100 kilometer per uur, maar kan tevens tot 25 kilometer geheel elektrisch afleggen. De kale prijs is 449.661 euro.

De recentste nieuwkomer is de Ferrari Roma. Deze tweezitscoupé wordt aandreven door een 620 pk sterke V8-motor en vergt in Nederland een investering van minimaal 244.737 euro.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl