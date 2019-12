Mercedes heeft de nieuwe GLA onthuld. De kleinste cross-over van het merk deelt zijn basis met de A-Klasse. Ook vertoont het nieuwe model veel overeenkomsten met de B-Klasse.

De nieuwe GLA is 1,5 centimeter korter dan zijn voorganger maar ook 10 centimeter hoger. Mercedes biedt de GLA aan met een 1,3-liter turbomotor met 163 pk. De benzinemotor is gekoppeld aan een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling.

Het voorlopige topmodel is de AMG GLA 35. Dit model heeft 306 pk en accelereert mede dankzij vierwielaandrijving in 5,1 seconden naar 100 kilometer per uur.

Uiteindelijk volgen ook minder krachtigere benzinemotoren en wordt ook een diesel leverbaar. De nieuwe GLA komt in het voorjaar van 2020 op de markt. Prijzen en specificaties volgen in de aanloop naar de marktintroductie.

