Hyundai investeert de komende jaren tientallen miljarden euro's in elektrificatie. Hier moeten tal van voertuigen uit voortkomen, variërend van compacte modellen tot grote auto's. De laadinfrastructuur van Ionity is voor Hyundai de sleutel tot een succesrijke overstap van brandstof naar vormen van elektrisch rijden.

Yukihiro Maeda van het zogenoemde cross car team (de overkoepelende planning) zegt dat Hyundai met meer dan zestien elektrische modellen zal komen. Daarbij spreek je over plug-inhybrides en volledig elektrisch rijden, dat kan dus ook op waterstof zijn.

Hyundai heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2025 1,67 miljoen geëlektrificeerde voertuigen te verkopen, waarvan 560.000 volledig elektrisch. Ter illustratie: dit jaar waren dat er 60.000 exemplaren. Het concern schakelt dus niet een tandje op, maar een versnelling of zes. Hyundai wil dan ook uitgroeien tot een speler in de top drie waar het gaat om elektrische voertuigen met een accu en waterstofauto's.

De elektrische Hyundai Kona is een bekende verschijning in Nederland. (Foto: Hyundai)

Van actieradiusangst naar aansluitangst

Het merk ziet een rol weggelegd voor een systeemvoltage van 800 volt in plaats van de gebruikelijke 400, waardoor de auto sneller kan worden bijgeladen. Ook de laadinfrastructuur moet op orde zijn.

"Voorheen hadden we het over range anxiety, de angst om te stranden voor je een lader kon vinden. In de huidige snelle ontwikkeling speelt dat in bepaalde landen feitelijk niet meer zo, maar daar steekt een heel nieuw fenomeen de kop op: queuing axiety. Oftewel de angst dat je achter een rij auto's aan moet schuiven voor je kunt laden", zegt Maedo.

Mede om die reden stapte Hyundai eerder dit jaar in bij Ionity, de joint venture die een netwerk van snelladers in Europa bouwt. Andere betrokken automerken zijn BMW, Ford, Daimler en de Volkswagen Group.

'Niet in landen maar in corridors denken'

Frank Plaschka van Ionity ontvouwt de plannen waarmee de organisatie de laatste drempels voor elektrisch rijden wil oplossen.

"Waar het niét over gaat, zijn de laadlocaties bij jou om de hoek. In en om de steden is het al aardig voor elkaar en uit praktijkonderzoek weten we dat 80 tot 90 procent doorgaans thuis of bij de zaak laadt. Onze missie is om ervoor te zorgen dat je ook op de snelwegen - met name ook de grote verbindende routes - met een goed gevoel op pad kunt gaan."

Sinds 2017 rolt Ionity daarvoor op die doelbewust gekozen locaties snellaadstations uit in Europa. Het bedrijf heeft al meerdere kantoren en serviceteams in heel Europa.

"Hoeveel in Nederland? Dat is de verkeerde vraag. Je moet je realiseren dat het ons niet gaat om landen, maar om de grote verbindingswegen. De Europese corridors. Internationaal elektrisch rijden moet normaal worden. Daarvoor zetten we ze met onderlinge afstanden van maximaal 120 tot 150 kilometer neer."

Ionity wil uiteindelijk vierhonderd laadstations in Europa hebben. (Foto: Ionity)

Volgend jaar de 'big bang' van elektrisch rijden

Er zijn inmiddels 162 locaties en er wordt gebouwd aan nog eens 73. In de loop van 2020, wanneer Plaschka de 'big bang' van elektrisch rijden verwacht, mikt Ionity op vierhonderd op de doorgaande routes in 24 landen. Meestal met zes snellaadzuilen, maar dat kan waar nodig ook oplopen tot achttien.

"Dan heb je het vooralsnog over zuilen tot 350 kW. Om aspirant-rijders over de drempel te krijgen, hebben we een vaste laadprijs van 8 euro geïntroduceerd. Dat blijft niet eeuwig zo natuurlijk." Op dit moment zijn er nog geen productieauto's die met dit vermogen kunnen laden. De Porsche Taycan kan een laadvermogen van 270 kW aan en komt daarmee nog het dichtst in de buurt.

Ionity is zoals gezegd een groot samenwerkingsverband van oorspronkelijk vooral Duitse merken, maar Hyundai en Kia sluiten zich daar nu dus bij aan. Je mag aannemen dat meer bedrijven zullen volgen. Een intrigerende slotvraag is dan ook of ze er allemaal even happy mee zijn.

Plaschka: "Simpel. We functioneren voor hen als operating system. Het systeem dat alles laat werken. Dat drempels wegneemt. Maar je bespeurt wel grote verschillen bij de nieuwe fabrikanten waar we nu nog mee spreken. Je merkt meteen het onderscheid tussen automerken die echt strategisch willen en de merken die voelen dat ze wel aan elektrificatie moéten."

