Nederland telt sinds deze maand meer dan 50.000 laadpunten voor stekkervoertuigen, zo blijkt woensdag uit een overzicht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Gemiddeld kwamen er dit jaar twaalfhonderd laadpunten per maand bij, zo becijferde de overheidsdienst. In Nederland staan nu 27.992 publieke en 21.351 semipublieke laadpalen. Ook het aantal snelladers ging omhoog: de RVO telde er 1.136 op 289 locaties.

Het aantal laadpunten nam het sterkst toe in Rotterdam. Daar kwamen er in november vijftig bij en kwam het totaal uit op 3.138. Het grootste aantal laadpalen staat in Amsterdam, waar je op 4.900 plekken terechtkunt. Er staan in de hoofdstad inmiddels meer laadpalen dan er tankstations in Nederland zijn.

In het Klimaatakkoord is het streven van 1,8 miljoen laadpunten in 2030 opgenomen. Mobiliteitsvereniging RAI ziet liever dat er nog voor die datum drie miljoen laadpalen gereed zijn.