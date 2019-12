De in kleine aantallen geleverde brandstofcelvoertuigen lijken niet bepaald dé grote sprong vooruit, zou je denken. Hyundai-Kia-ontwikkelingstopman Sae-Woo Kim ziet dat echter heel anders. De grote doorbraak staat wel degelijk voor de deur.

Het volledige interview staat in AutoWeek 51, dat deze week in de winkels ligt.

Hyundai investeert alleen in brandstofcel- en waterstof-ontwikkelingen de komende jaren zo'n zes miljard euro. Marketeer en technicus Sae-Woo Kim doet een opmerkelijke voorspelling over rijden op waterstof: "De aantallen gaan vanaf komend jaar razendsnel omhoog en de kosten gaan bijpassend snel dalen. Binnen vijf jaar is de waterstofauto kostentechnisch concurrerend met een batterij-elektrisch auto."

In de slipstream van de batterij-elektrische auto staat de waterstofauto volgens de Koreaan op het punt om volwassen te worden. Toch zijn er nog altijd nauwelijks auto's en waterstoftankstations beschikbaar.

"Klopt, maar de omstandigheden zijn flink veranderd. In 2013 keken we nog hoeveel stations er waren, om daar de aantallen op af te stemmen. Een paar honderd per jaar. Vandaaruit hebben we dat langzaam opgeschroefd, maar er zijn er nog steeds niet meer dan ruim duizend gebouwd", aldus Kim

Hij geeft ruiterlijk toe dat de eerste generatie waterstofauto's niet voldoende volwassen waren. Bij zeer koude temperatuur wilde zo’n auto met brandstofcel simpelweg niet starten. De voertuigen zijn dan ook veel ingewikkelder dan batterij-elektrische auto’s. Volgens Kim zitten er in de brandstofcel alleen al 160 specifiek ontwikkelde componenten.

Verkeken op vraag

Kim erkent dat de actuele 'flauwte' in de markt ook te wijten is aan een zware inschattingsfout rond de vraag. "We dachten aan 1.500 per jaar, maar konden er vele malen meer leveren. Zeker 6.000. We konden niet snel opschalen, dus gaven we onze regio prioriteit en zijn ze nauwelijks geleverd aan de Europese en Amerikaanse markt."

Om die reden wil het merk volgend jaar de productie van waterstofauto's in een klap opschroeven naar 40.000 exemplaren per jaar. Over tien jaar moeten er jaarlijkse 700.000 stuks van de band rollen.

Wat helpt is dat de waterstofauto volgens Kim rond 2025 kostentechnisch vergelijkbaar is met de aandrijftechniek en accu's in een 65 kWh batterij-elektrische auto. Hij wijst daarnaast op een bijkomend voordeel.

"Bij de brandstofcel zijn er nauwelijks beperking in de beschikbaarheid van de edele en zeldzame materialen. Platinum als katalysator voor de stack is er zat. Sterker nog: het is een bijproduct van de winning van andere veel zeldzamer metalen die in een batterij worden toegepast."

