De kerstvakantie staat voor de deur en daarmee voor veel Nederlanders de jaarlijkse trip naar de Alpen. De rit ernaartoe is er de afgelopen jaren niet makkelijker op geworden. Zo ga je goed voorbereid richting de wintersport.

Voor Zwitserland en Oostenrijk zijn vignetten nodig. Het Oostenrijkse vignet is er vanaf 12,35 euro voor een tiendaagse vakantie. Die voor twee maanden kost 30,35 euro, terwijl het jaarvignet voor 94,05 euro te koop is. In Zwitserland is alleen een vignet voor een jaar te koop. De kosten bedragen daar 40,95 euro.

Voor de reis naar Oostenrijk is ook een digitaal tolvignet mogelijk. Houd er wel rekening mee dat als je deze online bestelt, het vignet pas na achttien dagen wordt geactiveerd. Koop deze dus ruim voor vertrek.

In Duitsland en Frankrijk kun je te maken krijgen met milieuzones en bijbehorende, verplichte stickers. Via Duitsland naar Oostenrijk, Zwitserland of Italië op doorreis? Dan heb je geen milieustickers nodig, tenzij je de snelweg verlaat.

In sommige steden in de buurt van Franse wintersportgebieden, zoals Lyon en Grenoble, is een milieusticker verplicht. Deze stickers zijn alleen online verkrijgbaar en hebben een relatief lange levertijd die kan oplopen tot zes weken. In geval van nood kan de bon van de factuur als alternatief dienen.

Het Oostenrijkse vignet is er ook in digitale vorm.

Mee in de auto

In de verschillende landen gelden verschillende regels wat betreft de verplichte veiligheidsuitrusting.

Wat je nodig hebt in de meest gangbare wintersportbestemmingen en de landen op de route, lees je hieronder. Meer informatie vind je onder meer op de website van de ANWB.

Frankrijk Gevarendriehoek

Veiligheidshesje (verplicht voor bestuurder bij pech)

Alcoholtest

Duitsland Verbanddoos (alleen bij Duits kenteken)

Gevarendriehoek (alleen bij Duits kenteken)

Veiligheidshesje (alleen bij Duits kenteken, verplicht voor bestuurder bij pech)

Oostenrijk Verbanddoos

Gevarendriehoek

Veiligheidshesje (verplicht voor bestuurder bij pech)

Zwitserland Gevarendriehoek

Italië Gevarendriehoek

Veiligheidshesje

Controleer voor montage van de dakkoffer eerst de maximale dakbelasting

Voor veel Nederlanders betekent de reis naar de sneeuw ook dat de dakkoffer weer van stal gehaald wordt. Kijk voor montage eerst wat de maximale dakbelasting van de auto is. Dit staat namelijk niet op het kentekenbewijs. Voor een auto als de Volkswagen Golf is dat 75 kilo.

Dat betekent niet dat er ook 75 kilo aan spullen mee kan. Bij dat getal is het gewicht van de koffer en toebehoren meegerekend. Ter illustratie: Bij een 15 kilo wegende koffer en dakdragers van nog eens 10 kilo blijft een laadvermogen van 50 kilo over.

Het belangrijkste advies is om alleen lichte bagagestukken in de koffer te doen. Dit om het gewicht op deze hoge plek zo laag mogelijk te houden. Bovendien doe je jezelf een plezier bij het beladen ervan. Als er al iets van gewicht de koffer in moet, dan bij voorkeur in het midden. Houd er verder rekening mee dat deze dakkoffers nooit helemaal waterdicht zijn.

Met de koffer op het dak wordt zowel het weggedrag als het brandstofverbruik negatief beïnvloed. Volgens ADAC, de grootste autoclub van Duitsland, verbruikt een auto met koffer bij een snelheid van 130 kilometer per uur tot wel 2 liter per 100 kilometer extra. Er geldt geen maximumsnelheid, maar iedereen die weleens 180 kilometer per uur met een dakkoffer heeft gereden, weet dat het geen pretje is.

Eenmaal beladen, met of zonder koffer, dien je opnieuw de bandenspanning te controleren. Bij belading moet de bandenspanning immers hoger zijn dan tijdens de eenzame forensenkilometers in Nederland.

De dakkoffer, voor veel Nederlanders een noodzakelijk kwaad. (Foto: BMW)

Nog altijd veel wegwerkzaamheden in Duitsland

De tijd dat Duitsland het beloofde land voor doorrijders was, ligt al lang achter ons. De ritten naar de wintersportbestemming staan sinds een aantal jaar vooral in het teken van stilstaan en vertragingen door wegwerkzaamheden op en rondom de beruchte 'Baustellen' (bouwplaatsen).

Op de route naar het Oostenrijkse Salzburg kom in je Duitsland volgens ADAC bijna twintig plekken met wegwerkzaamheden tegen. Richting Innsbruck is het beeld niet anders.

Een rit via een zogeheten gele Autobahn, een verwijzing naar de gele verkeersborden boven de route, kan uitkomst bieden. Doordat deze wegen echter veelal langs een groot aantal steden en dorpen loopt, is ook een dergelijke route niet zonder oponthoud.

Er zijn weinig andere opties anders dan de vertraging voor lief te nemen. De ANWB kan niet meer doen dan automobilisten te adviseren zichzelf zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken op de weg.

Hoewel inhalen niet verboden is, heeft het volgens de ADAC weinig zin. Over een traject van 5 kilometer behaal je bij een 10 kilometer per uur hogere snelheid een tijdswinst van 25 seconden.

Op de ANWB verkeersdruktekalender voor Duitsland worden vrijdag 20 december, zaterdag 21 december, zaterdag 28 december en zaterdag 4 januari aangemerkt als druk tot zeer druk.