Bij aanvang van de winter is het weer dringen bij de bandencentrales; duizenden automobilisten laten hun zomerbanden omwisselen voor de winterbanden. Elk jaar leidt dat tot discussie over de noodzaak ervan. Een recent Brits onderzoek gooit olie op het vuur.

Kijk ook op AutoWeek.nl

Winterbanden hebben een andere rubbersamenstelling, waardoor deze banden onder winterse omstandigheden zouden bijdragen aan een betere wegligging. Dankzij de kleine inkepingen in dit profiel hebben winterbanden meer grip in de sneeuw; handig bij het optrekken en afremmen. Bovendien voert het profiel water beter af.

Met de komst van de zogeheten vierseizoenenband heeft het winterrubber er een concurrent bij, zeker aangezien deze banden steeds vaker op hetzelfde niveau of zelfs beter presteren als winterbanden tijdens tests.

Deze tests worden doorgaans uitgevoerd op testcentra in de buitenlucht, waarbij wisselende omstandigheden kunnen optreden. Het Britse tijdschrift TyreReviews is er echter in geslaagd een laboratoriumtest met de diverse bandensoorten uit te voeren, waardoor deze voor het eerst onder precies dezelfde condities aan een test onderworpen konden worden.

154 Kom je met 4x4 of winterbanden beter de skipiste op?

'Winterbanden niet beter in de kou'

Vaak wordt aangehaald dat winterbanden beter presteren dan andere banden zodra de temperatuur onder de 7 graden komt. Uit de Britse test zou blijken dat die bewering onjuist is. De vierseizoenenband presteert onder veel omstandigheden beter, net als de zomerband als het droog is.

Het enige voordeel van winterbanden, zo claimt TyreReviews, zijn de prestaties op een besneeuwde ondergrond. Echter, uit een recente test van AutoWeek bleek dat een groot aantal vierseizoenenbanden het minstens zo goed doen in de sneeuw.

Overigens werden er tijdens de test van TyreReviews slechts één soort winter-, zomer- en vierseizoenenband gebruikt in plaats van meerdere banden van meerdere merken.

'Vierseizoenenband wint aan populariteit'

Uit recent onderzoek van bandenfabrikant Bridgestone, uitgevoerd door Toluna onder 1.029 Nederlanders, blijkt dat 16 procent van de automobilisten tegenwoordig voor vierseizoenenbanden gaat.

Het bedrijf Bandenconcurrent ziet eveneens een beweging richting de vierseizoenenbanden ten koste van winterbanden. Koos in 2015 nog 29 procent voor het winterrubber, het afgelopen jaar was dat nog maar 16 procent. Het aandeel van vierseizoenenbanden steeg volgens het onderzoek van Bandenconcurrent in die periode van 9 procent naar 24 procent.

Daarnaast wijst de website erop dat vierseizoenenbanden doorgaans zo'n 10 procent voordeliger zijn dan winterbanden. De besparing kan verder oplopen doordat je de tweejaarlijkse montagemomenten kan overslaan.