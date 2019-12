In Nederland staan inmiddels twintigduizend exemplaren van de volledig elektrische Tesla Model 3 op kenteken, zo blijkt uit recente gegevens van de website Kentekenradar. De Tesla ligt op koers om het bestverkochte model van 2019 te worden.

Het twintigduizendste exemplaar is maandag geregistreerd, toen ook 437 andere nieuwe eigenaren hun Model 3 in ontvangst namen. Tot nu toe zijn er deze maand 2.218 exemplaren van de Tesla in Nederland op kenteken gegaan. Later deze maand volgt nog een nieuwe scheepslading voertuigen.

Volgens de cijfers van Kentekenradar wordt 79 procent van de auto's zakelijk gereden, wat zou betekenen dat 21 procent door particulieren aangeschaft is. Nu moet daarbij worden aangetekend dat zzp'ers ook als particulieren worden bestempeld.

De meeste bestuurders (58 procent) kozen voor de Long Range-uitvoering met vierwielaandrijving. Nog eens 22 procent tekende voor de Standard Plus-versie. Zwart is de meest gekozen kleur.

