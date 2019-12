De Jaguar I-Pace krijgt een software-update, waardoor het bereik in de praktijk met maximaal 8 procent toeneemt. Ook de Audi e-tron is aangepakt, maar daar is niet alleen aan de software maar ook aan de hardware gesleuteld.

De ontwikkelaars bij Jaguar hebben dankzij opgedane ervaring met de I-Pace in de racerij - het model wordt ingezet in de zogeheten I-Pace e-Trophy-raceklasse - updates doorgevoerd aan het batterijmanagement, de temperatuurhuishouding en aan de koppelverdeling van de vierwielaandrijving.

Deze zaken zijn dermate geoptimaliseerd dat de I-Pace volgens Jaguar in de praktijk tot 8 procent verder komt op een acculading, omgerekend zo'n 40 kilometer. Ook het terugwinnen van de energie die vrijkomt bij het remmen is verbeterd. Het theoretische bereik blijft onveranderd op 470 kilometer.

De updates kunnen bij Jaguar 'over the air' geïnstalleerd worden, waardoor alle huidige eigenaren van de verbeteringen kunnen profiteren.

Dat is niet het geval bij de Audi e-tron, aangezien het Duitse merk bij zijn update ook een nieuw remsysteem monteert. Daarnaast is het koelsysteem van het accupakket aangepakt. Daarmee wint de opgewaardeerde e-tron ongeveer 25 kilometer aan bereik. De actieradius van de 50 Quattro-uitvoering komt daarmee uit op 336 kilometer, terwijl de 55 Quattro-versie volgens Audi nu 436 kilometer moet halen.

Bij auto's als de I-Pace en de e-tron zijn zaken zoals de wielmaat, de buitentemperatuur en het gebruik van de klimaatregeling van invloed op de actieradius.

Daarnaast kom je met alleen snelwegkilometers minder ver dan bij stadskilometers. Beide merken hebben op hun website een functie om een beter beeld van de daadwerkelijke actieradius te krijgen.