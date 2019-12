Volvo heeft halverwege de ontwikkelingsfase van zijn eerste volledig elektrische auto besloten een groter accupakket te monteren. Het merk zag zich hiertoe genoodzaakt door de komst van de Tesla Model 3.

Dat zegt de belangrijkste technische man bij Volvo, Henrik Green, vrijdag in gesprek met Automotive News Europe. "We hebben de capaciteit van het accupakket vergroot. We dachten dat we een goede balans tussen kosten enerzijds en capaciteit anderzijds hadden, maar toen we zagen waar Tesla mee kwam, zeiden we: 'misschien hebben ze een punt'."

Volvo monteerde uiteindelijk een accupakket van 78 kWh in plaats van 60 kWh in de XC40, waarmee de auto op papier ongeveer 400 kilometer ver komt. Tesla geeft voor de voordeligste Model 3 een bereik van 409 kilometer op.

Qua prijsniveau zit de 59.900 euro kostende Volvo XC40 echter in het vaarwater van de Model 3 Long Range, die een actieradius van 560 kilometer heeft.