Autoconcern General Motors (GM) en het Zuid-Koreaanse chemiebedrijf LG Chem slaan de handen ineen voor de bouw van een nieuwe fabriek voor de productie van accupakketten voor elektrische auto's. Met de plannen is een investering van 2,3 miljard dollar (2,07 miljard euro) gemoeid.

GM en LG Chem zetten voor de bouw van de fabriek, die in de Amerikaanse staat Ohio moet verrijzen, een joint venture op. De werkzaam heden moeten halverwege volgend jaar beginnen. Met de plannen worden meer dan 1.100 nieuwe banen gecreëerd.

GM en LG Chem zetten in op een jaarlijkse productiecapaciteit van ruim 30 gigawattuur, maar laat tevens weten dat er ruimte is voor uitbreiding.

De nieuwe joint venture in de Verenigde Staten is een belangrijke slag voor LG Chem, dat met het eveneens Zuid-Koreaanse SK Innovation in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld is. Dit leidde onder meer tot rechtszaken over en weer.