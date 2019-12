Je mag in Nederland met steeds meer elektrische steps de weg op. Goed nieuws voor iedereen die vlot en relatief gemakkelijk ergens naartoe moet, slecht nieuws voor bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs. Zij moeten in toenemende mate rekeninghouden met nieuwe, slecht zichtbare verkeersdeelnemers.

De populariteit van de tweewielers is ook autofabrikanten niet ontgaan. Merken als BMW, Hyundai, Mercedes-Benz, Peugeot, Seat en Renault hebben inmiddels een elektrische step in het aanbod.

Elektrische steps zijn, ondanks dat ze veelal niet toegestaan zijn op de openbare weg, volop verkrijgbaar. Eerder dit jaar liet de politie aan NU.nl weten op landelijk niveau een toename te zien in het gebruik van elektrische steppen en varianten daarop, met name in en rond de grote steden.

"Handhaven heeft voor de politie geen prioriteit en agenten zullen er ook niet actief op controleren", zei de korpsleiding destijds.

Een elektrische step is toegestaan zodra deze door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen is als bijzondere bromfiets. In deze gevallen gaat het om steps met een maximaal vermogen van 4 kW die niet harder dan 25 kilometer per uur gaan.

Lang niet alle elektrische steps zijn in Nederland toegestaan. (Foto: Daimler)

Populair van Lissabon tot aan Krakau

De reden dat je ze toch vaak ziet, is niet alleen omdat actieve controle ontbreekt maar ook omdat er elektrische steps met ondersteuning zijn. Hierbij moet je zelf steppen om in beweging te komen. Hierdoor is het voor de wet in de basis geen motorisch voertuig en valt dit type step onder de fietswetgeving. Om die reden zijn er fabrikanten die speciaal voor Nederland elektrische steps ontwikkelen.

In Duitsland kreeg de elektrische step afgelopen zomer het groene licht, waarna tal van steden en bedrijven erbovenop sprongen. In Keulen rijden tegen het einde van het jaar naar verwachting 40.000 elektrische steps rond, berichtte DW. Ook in München en Berlijn zijn ze populair, vooral onder toeristen.

In Parijs zijn er al dik 20.000 elektrische steps geteld, terwijl het aantal in Wenen richting de 10.000 stuks gaat. Van Lissabon tot aan Krakau, overal zijn de start-ups die ritjes met deelsteps aanbieden in groten getale neergestreken.

'Relatief hoge snelheid elektrische steps problematisch'

Mercedes-Benz haakte prompt op de trend in door te stellen dat zijn zogeheten Sideguard Assist, een systeem dat de dode hoek van de vrachtwagen in de gaten houdt door middel van camera's, de chauffeur kan helpen om de verkeersdeelnemers op een elektrische step te spotten.

Volgens Jam Sijm, chauffeurscoördinator en instructeur bij Peter Appel Transport, is niet de zichtbaarheid maar de snelheid het probleem.

"Die snelheid is nieuw voor alle weggebruikers, net als elektrische fietsen. We zijn met zijn allen nog niet gewend aan deze relatief nieuwe weggebruikers en de snelheid is voor iedereen nog moeilijk in te schatten, niet alleen voor vrachtwagenchauffeurs."

Om die reden wordt er volgens Sijm in de chauffeursopleiding dan ook aandacht aan mensen op elektrische voertuigen besteed. "In de opleiding tot chauffeur wordt rekening gehouden met alle weggebruikers, dus ook met deze nieuwe."

Of Mercedes met zijn detectiesysteem de ultieme oplossing heeft, waagt Sijm te betwijfelen. "Fabrikanten proberen uiteraard altijd op de actualiteit in te springen om producten te promoten. Met spiegels en camerasystemen doen we ons best om de verkeersveiligheid voor iedereen te verbeteren, maar de ogen en oren en inschattingsvermogen van de chauffeur zijn nog steeds belangrijk."