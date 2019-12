McDonald's en Ford hebben op het eerste gezicht niets met elkaar te maken. Toch gaan de bedrijven met elkaar in zee voor de ontwikkeling van auto-onderdelen. De fastfoodketen en autofabrikant zien kansen voor de toepassing van materialen waar gedroogde koffiekersenpulp in verwerkt zit.

Door de gedroogde koffiekersenpulp te vermengen met plastic en andere toevoegingen kan het als basismateriaal voor zaken als de koplampbehuizing dienen. Daarnaast rept Ford dat er ook toepassingen onder de motorkap en in het interieur denkbaar zijn.

Het materiaal zou ongeveer 20 procent lichter zijn dan conventionele kunststoffen. Bovendien zou er voor het gieten zo'n 25 procent minder energie nodig zijn. Als onderdeel van de overeenkomst gaat McDonald's een groot deel van de gedroogde koffiekersenpulp bij Ford afleveren. Het is niet bekend om welke hoeveelheid het gaat.

Het materiaal waarin gedroogde koffiekersenpulp verwerkt zit, zou 20 procent lichter zijn. (Foto: Ford)

Tot 40 procent scheerwol in bekleding

De toepassing van duurzame materiaalsoorten in nieuwe auto's lijkt sowieso aan populariteit te winnen. BMW stapte bij de ontwikkeling van de elektrische i3 zoveel mogelijk af van op aardolie gebaseerde kunststoffen ten faveure van het vezelgewas Kenaf. Deze plantensoort komt oorspronkelijk uit Zuid-Azië maar wordt tegenwoordig op meerdere plekken ter wereld gekweekt.

In de bekleding zit tot 40 procent scheerwol verwerkt. Dit is niet alleen duurzaam, maar houdt de bekleding bij warm weer bovendien koeler dan andere stof. Het aanwezige leer is gelooid met het extract van olijfbladeren. Hiermee wordt net zoals in het geval van de koffiekersen opnieuw een bijproduct gebruikt.

Bij de ontwikkeling van de i3 is veel aandacht besteed aan het verduurzamen van het interieur. (Foto: BMW)

Oude veiligheidsgordels verwerkt in de bekleding

Bij de presentatie van de vernieuwde Renault Zoe benadrukte het Franse merk de toepassing van een nieuw textielproduct dat uit gerecyclede materialen bestaat. De bekleding van de stoelen, het dashboard, de deurpanelen en enkele sierelementen van de Zoe in de Zen- of Intens-uitvoering bestaan uit oude veiligheidsgordels, stofresten en polyestervezels van gerecyclede petflessen.

Daarnaast bieden steeds meer fabrikanten het zogeheten veganleer aan. Zo is het interieur van de Tesla Model 3 sinds augustus geheel vrij van dierlijk materiaal. Ook bij de Porsche Taycan zal dit mogelijk zijn.

Wat er verder mogelijk is, toonde Volvo in 2018 aan, toen het een speciale XC60 toonde waarbij tal van onderdelen door gerecycled kunststof vervangen waren. De middenconsole was opgetrokken uit vezels van scheepstouwen en gerecyclede visnetten. Het isolatiemateriaal onder de motorkap was van oude autostoelen, terwijl de vloermatten vezels van gerecyclede petflessen en afgedankt katoen bevatten.

In de bekledingsstof van de Zoe zijn oude veiligheidsgordels verwerkt. (Foto: Renault)

