Peugeot en het Zwitserse bedrijf Rebellion hebben de handen ineengeslagen voor de terugkeer van het Franse merk naar de langeafstandsraces. Op donderdag is de auto waarmee dat in 2022 waarschijnlijk moet gebeuren onthuld.

De auto voor langeafstandsraces zoals de 24 Uur van Le Mans is voortaan deels elektrisch. Dat vormde voor Peugeot de aanleiding om terug te keren naar de racerij. Het merk zal uitkomen in de nieuwe Hypercar-klasse.

Het gebruik van hybride racewagens op het circuit moet voor de personenwagentak het uithangbord voor de nieuwe Peugeot Sport Engineered-modellen worden. In februari toonde het merk met de 508 Sport Engineered Concept een voorbode.

Peugeot is een zesvoudig Le Mans-winnaar. Met de 905 werd in 1992 en 1993 gewonnen, waarna vanaf 2007 met de diesel Peugeot 908 successen werden gevierd. Het merk won namelijk ook in 2009, 2010 en 2011.