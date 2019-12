Bijna zes op de tien Nederlanders zou op termijn willen overstappen naar een elektrische auto, schrijft belangenclub ANWB woensdag in een rapport. Waar elektrisch rijden eerst vooral was weggelegd voor zakelijke rijders en mensen met hoge inkomens, verwacht de ANWB dat ook mensen met lagere inkomens vanaf 2020 elektrische auto's kunnen aanschaffen.

56 procent van de ondervraagden zegt elektrisch te willen gaan rijden. 5 procent van de respondenten zegt binnen twee jaar over te willen stappen.

De belangenvereniging voor automobilisten schrijft dat veel Nederlanders in het verleden wel een elektrische auto wilden nemen, maar er door de relatief hoge prijs van elektrische auto's uiteindelijk toch van afzagen. Ook stapten maar weinig mensen over, omdat particulieren over het algemeen niet bekend zijn met overheidsregelingen die de aanschaf van een dergelijke auto aantrekkelijker maken.

De organisatie verwacht dat dit in 2020 verandert. Dan komen er meer betaalbaardere elektrische auto's op de markt, schrijft de ANWB. Zo komen er diverse kleine modellen onder de 30.000 euro op de markt en groeit vooral het segment tussen de 30.000 en 40.000 euro volgend jaar aanzienlijk.

Daarnaast is in het Klimaatakkoord afgesproken dat er een aanschafsubsidie komt voor elektrische auto's, wat de aankoop hiervan voor particulieren interessanter maakt. Door de komst van goedkopere elektrische wagens en de aanschafsubsidie kunnen ook Nederlanders met lagere inkomens een elektrische auto aanschaffen, verwacht de belangenvereniging.