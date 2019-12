Italiaanse belastingautoriteiten beschuldigen automaker Fiat ervan Chrysler te hebben ondergewaardeerd bij de overname in 2014. Zo hoopte het bedrijf belastingen te ontlopen. Volgens stukken van de Italiaanse fiscus, in handen van persbureau Bloomberg, spreken zou Fiat de Amerikaanse automaker 5,1 miljard euro te laag hebben gewaardeerd.

Door de onderwaardering kan Fiat Chrysler (FCA) een naheffing verwachten die kan oplopen tot 1,5 miljard euro.

Het draait hierbij om de laatste fases van de Chrysler-overname door Fiat. Hierbij verkreeg de Italiaanse automaker een Nederlandse registratie en werd het fiscaal gezien als een Britse onderneming. Omdat het bedrijf activa van Italië naar een ander land verplaatste, diende het bedrijf zogeheten exitbelasting te behalen in Italië.

Volgens Bloomberg lag de vennootschapbelasting op dat moment op 27,5 procent, waardoor het bedrag op zou kunnen lopen tot 1,5 miljard euro. In het afgelopen kwartaalbericht van Fiat Chrysler schreef het bedrijf al dat het in onderhandeling was over een "voorgestelde belastingaanpassing". Deze onderhandelingsperiode duurt zestig dagen en loopt nog tot eind december. Waarschijnlijk zal de naheffing na onderhandelingen lager uitvallen.

De naheffing komt voor FCA op een ongelukkig moment. De Italiaans-Amerikaanse autobouwer is momenteel de fusie met automaker PSA, bekend van onder meer Peugeot en Citroën, aan het afronden. Met de fusie is zo'n 45 miljard euro gemoeid.