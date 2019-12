Bentley zette afgelopen zomer ter ere van zijn honderdjarig bestaan het record voor productieauto's op de heuvelklim Pikes Peak op zijn naam. Om dat te vieren, komt het merk met een gelimiteerde serie van de Continental GT.

De speciale versie van de Continental GT is te herkennen aan de speciale groene lakkleur 'radium', terwijl de remklauwen in gifgroen zijn uitgevoerd. Onderdelen als de zijspiegels, het dak en de panelen achter zijn in hoogglanszwart afgewerkt, net als de 22-inchwielen.

Ook in het interieur keert de het radiumgroen terug, bijvoorbeeld in de stiksels van de bekleding en de speakers van het audiosysteem.

De bekende W12-motor zorgt voor de aandrijving. De krachtbron levert 626 pk, waarmee de auto in 3,7 seconden naar 100 kilometer per uur accelereert en doorloopt tot 337 kilometer per uur.

Bentley zal slechts vijftien exemplaren van de speciale Continental GT bouwen. Deze zijn per direct te bestellen. Een prijs is niet gecommuniceerd, maar reken op ruim 300.000 euro.

