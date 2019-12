Nederland krijgt er in het komende jaar in elk geval twee nieuwe waterstoftankstations bij. Ook in het Amsterdamse havengebied en Groningen kun je straks terecht met een waterstofauto.

De 'Energy Points' worden aangelegd door Holthausen en zijn bedoeld om de gemeentereiniging met vuilniswagens op waterstof te laten rijden, maar worden ook publiek toegankelijk en geschikt voor 700 bar-vulling, wat nodig is om personenauto's optimaal te kunnen tanken.

Het waterstoftankstation in Amsterdam komt aan de Australiëhavenweg te staan, terwijl het tankstation in Groningen aan de Bornholmstraat zal verrijzen. De oplevering staat vooralsnog gepland voor het einde van de zomer van 2020.

Op dit moment kent Nederland nog maar vier openbare waterstofstations, waarvan er een slechts 350 bar levert en dus nauwelijks geschikt is voor personenauto's. Tegen het einde van volgend jaar moeten er zo'n twintig stations zijn.

Kijk ook op AutoWeek.nl