De prijs van accupakketten per kilowattuur voor elektrische voertuigen is sinds 2010 met 87 procent gedaald, zo valt te lezen in een nieuw rapport van Bloomberg New Energy Finance (BNEF), de onderzoeksafdeling van het persbureau Bloomberg.

Waar de prijs van een accupakket in 2010 nog boven de 1.100 dollar per kilowattuur lag, is dat inmiddels gedaald tot 156 dollar (bijna 141 euro) per kilowattuur. Naar verwachting komt de prijs per kilowattuur in 2023 rond de 90 euro uit.

BNEF noemt schaalvergroting en voortschrijdende technologische ontwikkelingen als belangrijkste oorzaken van de prijsdaling. Ook de ontwikkelings- en fabricagekosten zijn nu lager dan tien jaar geleden. BNEF verwacht dat elektrische auto's in 2024 op hetzelfde prijsniveau als voertuigen met een verbrandingsmotor zullen zitten.

De wereldwijde markt voor lithium-ionaccu's voor elektrische voertuigen vertegenwoordigt een waarde van ruim 20 miljard euro. Dit bedrag zal de komende tien jaar bijna verzesvoudigen naar een kleine 120 miljard dollar.

