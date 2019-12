De onlangs gepresenteerde Ford Mustang Mach-E gaat in Nederland minimaal 49.925 euro kosten. De versie met een grotere accucapaciteit staat voor 67.140 euro in de prijslijst.

Het instapmodel wordt geleverd met een accupakket van 75,7 kWh, waarmee de achterwielaangedreven Mustang Mach-E volgens de fabrieksopgave 450 kilometer ver komt. De versie met vierwielaandrijving komt 420 kilometer ver en kost 57.665 euro.

De Ford Mustang Mach-E is ook leverbaar met een 98,8 kWh-accupakket, waarmee de auto op papier een actieradius van 540 kilometer heeft. Deze uitvoering kost 67.140 euro.

Bij de marktintroductie in het vierde kwartaal heeft Ford een First Edition-versie in de prijslijst. Deze uitvoering is gebaseerd op de Mach-E met het grotere accupakket en vierwielaandrijving en kost 70.940 euro.

Voor de nieuwe Ford Mustang Mach-E is wel wat geduld nodig. De auto staat vanaf het vierde kwartaal van volgend jaar in de showroom. Bovendien zal Ford vanwege de beperkte beschikbaarheid van accupakketten in het eerste jaar maximaal zo'n 50.000 exemplaren bouwen.

In 2021 verschijnt het topmodel van de reeks, de Mach-E GT. Deze versie heeft een vermogen van ongeveer 342 kW en accelereert in minder dan vijf seconden naar 100 kilometer per uur.

Kijk voor meer informatie op AutoWeek.nl