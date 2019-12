De Duitse autoriteiten zijn dinsdag als onderdeel van een onderzoek naar sjoemelsoftware binnengevallen bij het hoofdkantoor van Volkswagen in Frankfurt, bevestigt de automaker.

Volkswagen kwam in 2015 wereldwijd in opspraak nadat in de Verenigde Staten werd ontdekt dat de dieselmotoren met behulp van software vals konden spelen bij emissietesten. Door de software leken de motoren een stuk minder uit te stoten dan daadwerkelijk het geval was.

Het ging bij deze zogeheten sjoemelsoftware om auto's met dieselmotoren van het type EA 189. Het onderzoek van de Duitse autoriteiten richt zich nu op de opvolger daarvan: het type EA 288. In 2015 zei Volkswagen dat de EA 288 geen sjoemelsoftware bevatte.

Volkswagen laat in een persbericht weten mee te werken met de Duitse autoriteiten, maar voegt daaraan toe dat de beschuldigingen van de openbaar aanklager en ook het onderzoek ongegrond zijn. Volgens de automaker wordt er niet gesjoemeld met de dieselmotor.

Het onderzoek richt zich op "individuen", schrijft Volkswagen. Wat de functies van die personen zijn en waarom zij van belang zijn in het onderzoek, is niet bekend.

Het dieselschandaal uit 2015 kostte de Duitse automaker in totaal zo'n 30 miljard euro aan schikkingen, boetes en reparaties.