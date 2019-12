Van de Tesla Model 3 zijn in november 3.979 exemplaren op kenteken gegaan in Nederland, blijkt uit het maandelijkse overzicht van de RAI Vereniging en BOVAG. De volledig elektrische auto ligt op koers om het bestverkochte model van 2019 te worden.

Tot en met november zijn dit jaar al 17.871 exemplaren van de Tesla Model 3 geregistreerd, tegenover 12.565 stuks van de Volkswagen Polo. Die auto eindigde in november met 1.430 exemplaren op nummer twee. De nieuwe Renault Clio maakt met 1.096 stuks de top drie van vorige maand compleet.

Volkswagen was in november het bestverkochte merk. De Duitse fabrikant zette 4.496 nieuwe auto's op kenteken. Het succes van de Model 3 bezorgde Tesla de tweede plaats. Het derde merk van Nederland in november was Renault.

Gemeten over de eerste elf maanden van het jaar staat de autoverkoop op 404.149 stuks, een daling van 4,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen de teller op 423.688 exemplaren stond. BOVAG en de RAI Vereniging houden voor dit jaar rekening met een totale verkoop van zo'n 430.000 personenwagens.

Voor volgend jaar wordt rekening gehouden met een nieuwe daling. Wel denken de brancheorganisaties dat volledig elektrische auto's in 2020 een aandeel van 10 procent in de verkoop zullen halen.

Kijk ook op AutoWeek.nl