De Duitse autobouwer BMW gaat de elektrische variant van de Mini, de Mini Electric, in China bouwen. Dat maakt de automaker vrijdag bekend. BMW sluit hiervoor een samenwerking met de Chinese autofabrikant Great Wall Motor.

De twee partijen verwachten dat de nieuw te bouwen fabriek tussen 2020 en 2022 gebouwd wordt. Deze komt te staan in de Chinese stad Zhangjiagang, een havenstad op zo'n twee uur rijden van Sjanghai.

Als de fabriek er staat moeten er jaarlijk 160.000 Mini E's van de band rollen. Om dit alles voor elkaar te krijgen investeren BMW en Great Wall Motor, de grootste SUV-fabrikant in China, 650 miljoen euro in de Mini E-productie.

Momenteel worden Mini's alleen nog in Europa gebouwd: in het Britse Oxford en bij VDL Nedcar in het Limburgse Born. De eerste volledig elektrische Mini's rolde eerder dit jaar van de band in Engeland, deze moet begin 2020 voor het eerst in de showroom staan. In Born worden geen elektrische Mini's gebouwd.