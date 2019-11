De opvolger van de huidige Citroën C4 Cactus wordt het eerste model van het merk met een volledig elektrisch aandrijflijn. Dat heeft CEO Linda Jackson donderdag verklaard tegenover Automotive News Europe.

De nieuwe C4 Cactus zal gebruikmaken van hetzelfde platform als de Peugeot 208 en de Opel Corsa, allemaal concerngenoten onder de paraplu van het Franse PSA. Ook van de 208 en Corsa komen volledig elektrische versies, net als van de DS 3 Crossback en de nieuwe Peugeot 2008.

Dit zou betekenen dat de elektrische C4 Cactus een accupakket van 50 kWh zal krijgen en een actieradius die rond de 330 kilometer ligt.

Het is nog niet bekend wanneer de opvolger van de C4 Cactus verschijnt. Het model kwam in 2014 op de markt en werd in 2017 opgewaardeerd in een poging de auto iets hoger in de markt te zetten.

Op dit moment levert Citroën al de volledig elektrische C-Zero, maar dit model uit 2010 is in feite een Mitsubishi i-MiEV. De Citroën E-Berlingo is eveneens een auto die later omgebouwd is en die niet in de basis als elektrisch model tot stand is gekomen.