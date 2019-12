Toen Tesla-topman Elon Musk vorige week met veel bombarie zijn nieuwe Cybertruck onthulde, raakte men niet uitgepraat over het opzienbarende ontwerp. Het model is inmiddels overal mee vergeleken, van een afvalcontainer tot afzuigkap. Is de vormgeving van de Cybertruck echter wel zo bijzonder?

De Tesla Cybertruck lijkt als met een liniaal getekend. Dat zou je futuristisch kunnen noemen, maar aan het einde van in de jaren zeventig en de vroege jaren tachtig gebeurde dat wel vaker. Een van de bekendste voorbeelden daarvan is de Lamborghini Countach LP400 uit 1974. Minder bekend maar daardoor niet minder opzienbarend: De Ferrari 512S Modulo uit 1970.

De door Marcello Gandini in opdracht van designhuis Bertone ontworpen Lamborghini had nog het meeste weg van een beitel. De Lotus Esprit, die in 1976 het levenslicht zag, is nog zo'n karakteristiek vormgegeven auto. De scherpe lijnen kwamen het best tot uitdrukking bij de zogeheten Series 3, die in 1981 gelanceerd werd.

Paul Verhoeven-film als inspiratiebron?

Het ontwerp van het Aston Martin Bulldog-studiemodel lag in het verlengde van dat van de Lotus. Alles aan de in 1980 voor het eerst getoonde auto, tot de buitenspiegels en tankdop aan toe, was hoekig. Alleen de wielen, het stuurwiel en de pook waren rond. Met zijn grijsgroene carrosserie lijkt de Aston Martin nog op de Cybertruck ook.

Het is ook niet ondenkbaar dat er een poster van de Citroën Karin uit 1980 op de ontwerpafdeling van Tesla hing. Het driezitsstudiemodel laat zich nog het beste omschrijven als een halve pyramide op wielen. Maak van de voorkant de achterkant en je hebt het silhouet van de Cybertruck.

Daags na de onthulling van de nieuwe Tesla was de Twitter-gemeenschap snel om naar voertuigen uit de film Total Recall te wijzen als mogelijke bron van inspiratie. De kaskraker van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven uit 1990 speelt zich af 2084 en er trekt een keur aan hoekige voertuigen voorbij. Denk aan de blauwe robottaxi Johnny Cab, waar de hoofdpersoon Douglas Quaid, gespeeld door Arnold Schwarzenegger, gebruik van maakt.

