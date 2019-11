SUV's hebben inmiddels een marktaandeel van 40,1 procent in de Europese autoverkoop, zo blijkt uit een op donderdag gepresenteerde analyse van oktober van marktonderzoeker JATO Dynamics.

Een jaar eerder lag het aandeel van SUV's in de verkoop van nieuwe auto's in Europa nog op 35,6 procent.

Het bestverkochte hoge model in oktober was de Volkswagen Tiguan. Daarvan gingen in Europa 18.543 op kenteken. De Renault Captur en Nissan Qashqai maken de top drie compleet.

De Volkswagen T-Cross is de enige nieuwkomer in de verkooplijst, maar zeker niet de enige hoge nieuwe binnenkomer. De Citroën C5 Aircross, Mazda CX-30 en de Seat Tarraco gooiden eveneens hoge ogen in oktober.