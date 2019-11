Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat het legendarische vliegtuig Concorde voor het eerst het luchtruim koos. Ter ere daarvan komt Aston Martin met tien exemplaren van de DBS Superleggera Concorde.

De Aston Martin DBS Superleggera Concorde is de vierde op de luchtvaart geïnspireerde versie van een bestaand model. De auto is te herkennen aan accenten in de kleuren van British Airways, een van de twee de luchtvaartmaatschappijen die de Concorde in de vloot had.

Het silhouet van de Concorde zit in de luchtopeningen achter de wielkasten verwerkt en keert ook terug in het interieur. De schakelflippers van de automatische versnellingsbak zijn vervaardigd uit de schoepen van de compressor van de Concorde-motor.

