Jaguar stopt met het project waarbij eigenaren van een E-Type uit de jaren zestig hun voertuig konden laten ombouwen naar een elektrische auto. Jaguar-bezitters die interesse hadden getoond, zijn hierover per brief geïnformeerd.

Jaguar wil zich gaan richten op andere activiteiten van zijn klassiekerafdeling, zonder daarbij in details te treden. Het merk zegt dat het project om een volledig elektrische aandrijflijn in de E-Type te bouwen niet helemaal van de baan is. Mogelijk wordt het idee in de toekomst weer opgepakt.

In september 2017 toonde Jaguar voor het eerst een naar een elektrische auto omgebouwde E-Type. Vorig jaar kondigde het merk aan de aandrijflijn definitief te zullen aanbieden.

Het oorspronkelijke studiemodel was uitgerust met een 40 kWh groot accupakket dat net zo groot en zwaar was als de originele XK-zescilinder die in het origineel uit de jaren zestig lag.

De elektromotor zat onder het accupakket, precies op de plek waar eerst de versnellingsbak zat. Het studiemodel is in totaal 46 kilo lichter dan het origineel. Jaguar zei destijds te streven naar een actieradius van ongeveer 275 kilometer.

De aanpassingen aan het interieur bestonden uit een digitaal instrumentarium en de komst van een modern infotainmentsysteem met aanraakscherm.

