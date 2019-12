Het werk van Jürgen Guldner is er één van de lange adem. Al vijftien jaar experimenteert zijn divisie met waterstof en de daarbij horende brandstofcellen, maar een productie-BMW is daar tot dusver niet uit voortgekomen. Met de nadruk op tot dusver.

Eerder dit jaar toonde BMW een nieuw studiemodel op waterstof, de i Hydrogen Next. Net als veel andere merken experimenteert BMW al bijna 15 jaar met brandstofcellen en waterstofauto's. Maar waar je deze auto's bij Hyundai en Toyota inmiddels kunt kopen, kijken de Duitsers vooralsnog de kat uit de boom.

De i Hydrogen Next was volgens projectleider Jürgen Guldner dan ook vooral bedoeld om de nieuwste generatie van de brandstofcel van BMW aan te kondigen. "Deze heeft tweemaal zoveel vermogen. Vandaar dat we de nieuwe aandrijflijn in een grote SUV hebben gestopt, om aan te tonen dat onze klanten in de nabije toekomst echt keuzevrijheid krijgen."

'We mikken op alle markten die waterstof ondersteunen'

In thuisland Duitsland werd onlangs een waar waterstofoffensief aangekondigd. Een toekomstige BMW met brandstofcel zal echter niet specifiek voor de thuismarkt ontwikkeld worden.

"We mikken op alle markten die waterstof als brandstof ondersteunen, of dat de komende jaren gaan doen. Duitsland heeft zich inderdaad voorgenomen om een voortrekkersrol te gaan spelen in Europa. Elders in de wereld is Japan al best ver, net als Zuid-Korea en natuurlijk Californië, dat op dit moment het grootste aantal vulstations én auto's op waterstof heeft. Daarnaast speelt er ook het een en ander in China. Dat land gaat als veruit de grootste groeimarkt de komende jaren zeker een rol van betekenis spelen op het gebied van waterstof", aldus Guldner.

Dat biedt volgens Guldner tevens mogelijkheden om in ieder geval een aantal testexemplaren van de op de BMW X5 gebaseerde i Hydrogen Next te bouwen.

"Er komt vast en zeker een testvloot, ook al kan ik daar nog geen details over prijsgeven. Over een eventuele productieversie, al dan niet in beperkte oplage, doen we op dit moment evenmin uitspraken. Daarvoor is het gewoon nog te vroeg", zegt Guldner.

De brandstofcel zit op de plek van de verbrandingsmotor. (Foto: BMW)

'Flinke klus om brandstofcel goedkoper te maken'

Het grootste pijnpunt is de kostprijs van de brandstofcel, aangezien die nog altijd te hoog is om met een productiemodel te komen. Zo kosten de waterstofauto's van Hyundai en Toyota minimaal 80.000 euro in Nederland.

"We werken er hard aan om auto's met een brandstofcel op hetzelfde prijsniveau te brengen als gewone elektrische auto's met een vergelijkbare actieradius. Anderzijds moet je de ontwikkelingskosten tenminste deels in het eindproduct verrekenen, waardoor de eerste generatie van een nieuwe technologie altijd iets duurder uitvalt", aldus de BMW-man.

Daarnaast wijst Guldner op de vooralsnog ontoereikende infrastructuur voor het tanken van waterstof. Hij merkt op dat bouw ervan, ondanks dat het een relatief hoge investering vraagt, geen hogere wiskunde is. Daarnaast zouden bestaande stations er goed aan doen waterstof erbij te nemen.

"Wanneer bestaande tankstations minder omzet draaien op fossiele brandstoffen, moeten ze toch overschakelen op laadpalen en waterstof. Dat is onvermijdelijk. Bovendien is de rest van de infrastructuur - zoals de shop, het restaurant en de toiletten - al afbetaald, waardoor bestaande stations de ideale kandidaat zijn voor waterstofpompen."

'Ideale oplossing voor bussen en vrachtwagens'

Toch is nog lang niet iedereen overtuigd van het nut van een brandstofcel, zeker in personenwagens. "Met name voor bussen en vrachtwagens is waterstof straks een ideale oplossing, omdat je anders een vrachtlading batterijen nodig hebt om een 40-tonner aan een respectabele actieradius te helpen. Dan heb ik het nog niet eens over de laadtijden die zo'n elektrische mastodont nodig heeft. Daarom schakelen zware voertuigen als eerste over op waterstof", meent Guldner.

Wat hem betreft is een brandstofcel met name interessant voor hen die elektrisch een grote afstand willen kunnen afleggen en toch de flexibiliteit verlangen om na een korte pitstop weer de volledige actieradius te hebben. Dat betekent overigens niet dat waterstofauto's in de toekomst een grotere rol binnen BMW gaan spelen dan plug-inhybride voertuigen of volledig elektrische auto's

"Beschouw de X5 Hydrogen liever als één van onze oplossingen voor de toekomst. Tegen 2023 moet de teller bij BMW op 25 geëlektrificeerde modellen staan, van verschillende types. In de tweede helft van het volgende decennium komt daar waterstof bij, om onze klanten alle opties te bieden. We hebben nog niet beslist welk type voertuig het spits mag afbijten. We willen vooral klaar zijn als de infrastructuur ver genoeg is, zodat rijden op waterstof een zorgeloze ervaring kan zijn", zegt Guldner.

Na 2030 wordt waterstof gemeengoed, denkt Guldner. (Foto: AutoWeek)

Het volledige interview stond in de speciale AutoWeek 2020-editie