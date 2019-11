Tesla-CEO Elon Musk deelde afgelopen maandag vol trots een filmpje van de nieuwe Cybertruck in gevecht met de pick-uptruck Ford F-150, waarbij de Tesla de Ford achterwaarts een heuvel op trekt. Volgens de bekende wetenschapper Neil DeGrasse Tyson was dat echter niets bijzonders, waarop Musk een nieuwe test beloofde.

De Ford F-150 is niet alleen al decennialang de bestverkochte auto van de Verenigde Staten, maar ook van de wereld. Pick-uptrucks zijn sowieso erg in trek in de VS en Tesla kwam deze maand dan ook met een concurrent: de Cybertruck.

Tesla-topman Musk richtte zijn pijlen vrijwel direct op het Ford-model door op Twitter een filmpje te delen. De beelden moeten de enorme trekkracht van de Cybertruck demonstreren. Het nieuwe model lijkt vrijwel moeiteloos heuvelopwaarts een Ford F-150 weg te slepen.

Niks bijzonders

Volgens astrofysicus Neil deGrasse Tyson is dat echter niet zo'n prestatie. Tyson wijst op het feit dat de achterwielaangedreven Ford onbeladen was, waardoor er minder gewicht op de achteras rustte. "Dit wedstrijdje was er meer een van grip dan kracht", reageerde de astrofysicus.

Een elektrische auto, dus ook de Cybertruck, is van zichzelf vaak al zwaarder dan een wagen met een verbrandingsmotor. Hierdoor zou de Tesla voor en achter meer grip hebben gehad en daardoor minder moeite hebben gehad om de Ford weg te slepen.

"Geef de Ford de maximale belading, zodat deze zijn maximale grip heeft en trek hem dan nog maar eens de heuvel op", daagde Tyson Musk uit. De Tesla-CEO beloofde afgelopen nacht direct de uitdaging aan te gaan.

Sunny Madra, het hoofd van de mobiliteitsafdeling van Ford, deed ook van zich spreken en vroeg Musk appels met appels te gaan vergelijken. "Bring it on (kom maar op, red.)", antwoordde Musk.