Eigenaren van oudere dieselauto's betalen vanaf 1 januari 2020 een fijnstoftoeslag van 15 procent over hun wegenbelasting, meldt de rijksoverheid dinsdag. Voor de gemiddelde diesel, die tussen de 1.350 en 1.450 kilo weegt, betekent dit een extra bedrag van 225 euro per jaar.

De 'roettaks', zoals de toeslag ook wel wordt genoemd, is bedoeld om het bezit en gebruik van vervuilende auto's minder aantrekkelijk te maken. Vooral oudere dieselauto's stoten relatief veel fijnstof uit. Deze uitstoot is slecht voor het milieu en voor de gezondheid.

De taks zal gaan gelden voor modellen die geen fabrieksroetfilter hebben en meer dan 5 milligram per kilometer uitstoten.

In sommige gevallen, zoals onder meer bij bestelbussen, wordt de uitstoot in milligram per kilowattuur (kWh) uitgedrukt. Het Rijk wil de toeslaggrens voor deze voertuigen op 10 milligram fijnstof per kWh vastleggen. Voor deze categorie moet het wetsvoorstel echter nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

De fijnstofuitstoot per auto is te vinden in het kentekenregister van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW). De Belastingdienst gaat bij het bepalen van de toeslag uit van de gegevens die in dit register staan.