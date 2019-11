De door Tesla vrijdag gepresenteerde elektrische pick-uptruck is na ongeveer anderhalve dag bijna 150.000 keer gereserveerd, schrijft Tesla-topman Elon Musk op Twitter. Volgens hem heeft zijn bedrijf geen cent aan advertenties en andere promoties uitgegeven.

De zogeheten Cybertruck is in drie varianten beschikbaar en wordt vanaf 2021 in productie genomen, meldt Tesla. Twee van deze varianten hebben meerdere motoren. Uit de eerste gedeelde cijfers van Musk blijkt dat deze versies het populairst zijn. Acht op de tien klanten kiezen voor een van deze duurdere opties.

De duurdere versies trekken meer gewicht dan de pick-uptruck met één motor en kunnen ook meer kilometers afleggen op een enkele acculading (480 en 800 kilometer tegenover 400 kilometer). Daarnaast accelereren beide voertuigen sneller dan de goedkopere optie.

Door Tesla vrijgegeven details over de Cybertruck 5,88 meter lang, meer dan 2 meter breed.

Goedkoopste variant kan ruim 3.400 kilo trekken.

Auto kan zichzelf inparkeren en biedt plaats aan zes personen.

2.831 liter aan bagageruimte beschikbaar.

Meerdere stopcontacten van 110 en 240 volt aan boord.

Presentatie verliep niet helemaal vlekkeloos

Overigens verliep de presentatie van de Cybertruck niet helemaal vlekkeloos. Musk beweerde dat een klap met een grote hamer nog geen krasje zou achterlaten en dat de auto tot op zekere hoogte kogelwerend is.

Als onderdeel van de presentatie werd een metalen bal tegen de auto gegooid, die toch een forse barst in de ruit achterliet. Musk tweette later nog een video waarbij de ramen de test wél doorstonden.

Musk zag 700 miljoen euro aan eigen vermogen verdampen na presentatie

Op sociale media was echter vooral discussie over het futuristische design van de wagen. Aanvankelijk leek Tesla een financiële tegenvaller te moeten gaan slikken, nadat het aandeel van het bedrijf in korte tijd 6 procent minder waard werd.

Musk zag daardoor ongeveer 770 miljoen dollar (omgerekend bijna 700 miljoen euro) aan eigen vermogen verdampen, schreef Forbes.

De financiële tegenvaller lijkt de euforische stemming van Musk niet in te dammen. De Tesla-CEO sprak al jarenlang over een potentiële Tesla-pick-uptruck. In 2012 speelde hij voor het eerst met het idee om een dergelijk voertuig met een futuristisch design af te leveren. Nu moet het merk de strijd aangaan met Ford, dat met de F-150 al jaren de bestverkochte pick-up in de VS heeft.