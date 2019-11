Stel je voor dat je met je elektrische auto nog maar enkele kilometers actieradius overhebt. Je weet dat er in jouw gemeente of zelfs in jouw wijk laadpalen staan. Bij aankomst zijn deze plekken echter bezet door auto's met verbrandingsmotor. Dat is niet alleen onhandig voor de bestuurder van het elektrische voertuig, maar vaak ook niet toegestaan. Wat zijn de regels?

De geschetste situatie overkwam AutoWeek-collega Frank Jacobs onlangs binnen een tijdsbestek van 24 uur twee keer: eerst in Hoofddorp, maar later ook in Katwijk. Hij wijdde er een blog aan, wat tot een storm aan reacties leidde. Daaruit bleek onder meer dat de regels met betrekking tot deze plekken lang niet voor iedereen duidelijk zijn.

De regels worden op lokaal niveau bepaald en gehandhaafd. Daarom gelden niet overal exact dezelfde bepalingen, al blijkt uit rondvraag bij de grote gemeentes dat er inmiddels wel degelijk overlap is.

Vanuit de gemeente Haarlemmermeer, waar Hoofddorp onder valt, laat men weten dat er in het beleid voor gekozen is "om elektrisch vervoer te stimuleren. Daar handhaven we ook op. De boete is 95 euro wanneer je een auto met verbrandingsmotor op een oplaadplek zet die bestemd is voor het opladen van een elektrische auto."

“Wanneer de elektrische auto is opgeladen moet je de oplaadplek zo snel mogelijk weer vrijmaken voor de volgende auto. Zo kan iedereen van het oplaadpunt gebruikmaken. De oplaadplek is geen parkeerplek.” Woordvoerder gemeente Haarlemmermeer

"Wanneer de elektrische auto is opgeladen moet je de oplaadplek zo snel mogelijk weer vrijmaken voor de volgende auto. Zo kan iedereen van het oplaadpunt gebruikmaken. De oplaadplek is geen parkeerplek", aldus een woordvoerder.

In Katwijk, waar het andere 'incident' plaatsvond, hanteert men hetzelfde principe: handhaving en een boete van 95 euro als je met een auto met verbrandingsmotor op een laadplek staat

"Als een elektrische voertuig opgeladen is, dan dient de bestuurder plaats te maken voor een ander elektrisch voertuig. Ook dan kan er een boete opgelegd worden, alleen komt dit in de praktijk minder voor", aldus de communicatieadviseur van de gemeente.

Parkeergeld om laadpaalkleven tegen te gaan

"Niet-elektrische auto's mogen niet op een parkeerplaats met laadpaal staan. Parkeerders riskeren dus een boete wanneer ze dit doen", zo laat een woordvoerder van de gemeente Utrecht weten. Hij voegt eraan toe dat de regels voor de elektrische auto's zelf inmiddels ook minder vrijblijvend zijn.

"Sinds 1 oktober moeten elektrische auto's op een parkeerplaats met laadpaal ook gewoon parkeergeld betalen." Dit is gedaan om laadpaalklevers, mensen die langer dan strikt noodzakelijk blijven staan, tegen te gaan. Buiten de gebieden met betaald parkeren gaat de gemeente uit van iemand die langer dan 24 uur bij een laadpaal staat.

"We zien dat dit in deze gebieden erg weinig gebeurt. Wel houden we de situatie in de gaten om eventueel aanvullende maatregelen te nemen tegen auto's die langer dan nodig laadpalen bezet houden", aldus de woordvoerder.

Betaald parkeren in een vak met een laadpaal gaat nu ook op voor de gemeente Amsterdam. Daarnaast moet de elektrische auto ook daadwerkelijk op het laadpunt aangesloten zijn. Indien de voertuigen aan het laden zijn, geldt er volgens de informatie op de website van de gemeente geen tijdslimiet. Amsterdam noemt deze locaties dan ook laadpunten en geen parkeerplekken.

Geen parkeerplek maar een oplaadpunt, aldus de gemeente Amsterdam. (Foto: Hollandse Hoogte)

Plekken zijn gereserveerd voor elektrische auto's

In de gemeente Eindhoven moet je eveneens parkeergeld betalen tijdens het laden. Wel meldt Eindhoven op zijn website dat deze parkeervakken "gereserveerd zijn" voor het laden van een elektrisch voertuig.

Ook de gemeente Rotterdam zegt dat deze vakken alleen door elektrische auto's gebruikt mogen worden, mits deze ook daadwerkelijk aangesloten zijn. "Voertuigen met een verbrandingsmotor op plekken die voorbehouden zijn aan elektrische auto's kunnen een boete verwachten", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Hoewel de website van de gemeente bestuurders van elektrische auto's vriendelijk verzoekt hun voertuig te verplaatsen zodra deze vol is, wordt hier volgens de woordvoerder niet op gecontroleerd. Het feit dat er parkeergeld betaalt moet worden zou voldoende aanleiding zijn om de auto niet te laten 'kleven'.

Op veel laadplekken moet inmiddels ook parkeergeld betaald worden. (Foto: DUIC)

'Plekken na 22.00 uur ook voor overige autobezitters'

In Den Haag riskeer je eveneens een boete als je met een auto met verbrandingsmotor parkeert bij een laadpaal. Wel is het zo dat de plekken in bepaalde delen van de stad na 22.00 uur worden vrijgegeven voor de overige autobezitters. Dit geldt met name in gebieden waar de parkeerdruk erg hoog is, aldus de gemeente.

Op dit moment onderneemt de gemeente nog geen actie tegen elektrische voertuigen die langer dan noodzakelijk aan de laadpaal staan. Net als in Utrecht wordt er wel nagedacht over hoe de gemeente hier in de toekomst mee om wil gaan.

"We controleren niet op 'daadwerkelijk laden'. Dat begint al met de technische uitvoerbaarheid; als e-rijder kan je dit gemakkelijk omzeilen door gewoon je verwarming/airco op afstand aan te zetten, zet vervolgens je raampje een beetje open, en voila: Jouw laadtransactie kan eindeloos duren", laat een bestuurswoordvoerder van de gemeente Den Haag weten.