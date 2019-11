Leaserijders krijgen per 1 januari te maken met een nieuw bijtellingstarief voor volledig elektrische auto's. Dit gaat van 4 procent naar 8 procent. Bovendien geldt de bijtelling straks voor voertuigen tot 45.000 euro, terwijl dit nu nog 50.000 euro is. Mogelijk resulteert dit volgende maand op een nieuwe run op elektrische auto's. Welke merken kunnen aan die mogelijk vraag voldoen? Een overzicht.

Door in december nog een elektrische auto op kenteken te krijgen, kan een leaserijder dus nog vijf jaar lang profiteren van 4 procent bijtelling. Dat loont, aangezien het bijtellingstarief voor volledig elektrische auto's de komende jaren langzaam maar zeker gelijk getrokken gaat worden met die voor reguliere voertuigen.

Voor 2020 geldt 8 procent bijtelling, het jaar erop wacht een tarief van 12 procent. In 2026 reken je over elektrische voertuigen dezelfde 22 procent als je nu al doet voor auto's met verbrandingsmotor.

Bijtellingsregels tot en met 2026 2019: 4 procent over elektrische auto's tot 50.000 euro

2020: 8 procent over elektrische auto's tot 45.000 euro

2021: 12 procent over elektrische auto's tot 40.000 euro

2022: 16 procent over elektrische auto's tot 40.000 euro

2023: 16 procent over elektrische auto's tot 40.000 euro

2024: 16 procent over elektrische auto's tot 40.000 euro

2025: 17 procent over elektrische auto's tot 40.000 euro

2026: 26 procent

Marktverstorende werking

Wat een verandering van het bijtellingstarief teweeg kan brengen zagen we vorig jaar, in de aanloop naar de introductie van een maximaal bedrag waarop 4 procent van toepassing was. In december 2018 was de kostbare Jaguar I-Pace ineens de bestverkochte auto van Nederland, met de min of meer gelijkwaardig geprijsde Tesla Model S op nummer twee. De Tesla Model X, een auto die doorgaans ook rond de 100.000 euro kost, behaalde een top vijf-notering.

Het aantal registraties van de bovengenoemde modellen liepen na de jaarwisseling flink terug. Tot en met oktober dit jaar wist Jaguar 253 exemplaren van de I-Pace op kenteken te zetten, terwijl dat er een over heel 2018 nog 3.526 stuks waren. Bij Tesla is de terugloop van verkoop voor de Model S en Model X nog duidelijker.

Afgezien van de Hyundai Kona Electric en het zustermodel van Kia, de e-Niro, zijn veel elektrische auto's inmiddels vrij snel of zelfs uit voorraad leverbaar, waardoor nu bestellen zou betekenen dat de auto nog voor het einde van het jaar op kenteken staat en dus in aanmerking komt voor 4 procent bijtelling.

Vorig jaar december stonden de Jaguar I-Pace en de Tesla Model S plots op één en twee in de verkooplijst. (Foto: AutoWeek)

'Geen plannen om aan prijs te sleutelen'

Bij Nissan zeggen ze dat het geen probleem is om auto's tijdig te leveren. Zowel de Leaf met het accupakket van 40 kWh als die van 60 kWh zijn leverbaar en bovendien voor minder dan 45.000 euro verkrijgbaar. De Leaf+ in Tekna-uitvoering is duurder, maar volgens Nissan zijn er op dit moment "geen plannen om aan de prijs te sleutelen" om deze onder de voor 2020 magische grens van 45.000 euro te krijgen.

Ook de BMW i3 zal nog op tijd op de oprit kunnen staan, verzekerd pr-manager Andrew Mason. "De markt ontwikkelt zich grotendeels zoals we voorzien hadden, waardoor we goed zijn voorbereid op de toenemende vraag. Oftewel de levertijden zijn kort. Bovendien hebben we onze productie en leveringsprocessen goed voor elkaar en zijn ook alle 52 dealervestigingen meer dan goed in staat om de klanten daar goed bij te begeleiden."

Of BMW nog wat met de prijzen gaat doen om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld ook de i3S in 2020 onder de 45.000 euro uitkomt (dat is nu nog 45.995 euro), kan Mason nog niet zeggen.

Beide uitvoeringen van de Nissan Leaf zijn nog tijdig leverbaar. (Foto: Nissan)

Model 3 niet meer op voorraad

De eerder dit jaar gepresenteerde nieuwe Renault Zoe is nog dit jaar leverbaar, net als de oudgediende van Opel, de Ampera-E. Hetzelfde geldt voor de Volkswagen e-Golf. Hoewel het Duitse merk inmiddels de eveneens volledig elektrische ID.3 heeft onthuld, blijft de e-Golf nog tot halverwege volgend jaar in productie, laat pr-manager Luuk Hoogezand weten. Voor de ID.3 wordt het bijtellingstarief sowieso 8 procent, omdat deze auto pas na het einde van dit jaar leverbaar is.

Wie nog een Hyundai IONIQ Electric wil, moet snel zijn: daarvan zijn nog slechts enkele exemplaren over bij de dealers. Van de Tesla Model 3 zijn geen auto's meer op voorraad beschikbaar. De Tesla Model S en Model X zijn er nog wel, maar daar is het financiële voordeel sowieso al minder, aangezien het lage bijtellingstarief alleen geldt voor de eerste 50.000 euro (straks 45.000).

Dat weerhoudt de duurdere merken er niet van om het voordeel dat overblijft, te benadrukken. Ard van den Eijnde, pr-manager bij Audi, laat weten dat naast de 55-uitvoering ook dat de nieuwe en minder kostbare 50 Quattro-versie van de e-tron nog voor het einde van het jaar op kenteken te krijgen is.

"Alle exemplaren van het nieuwe instapmodel, de e-tron 50 quattro, die afgelopen augustus debuteerde, zijn in amper twee maanden tijd verkocht. Reden voor Audi om extra e-trons 50 én 55 naar Nederland te halen. Die zijn nog dit jaar te rijden, dus met slechts 4 procent fiscale bijtelling."

De e-tron 50 Quattro komt minder ver dan de 55-versie. (Foto: AutoWeek)