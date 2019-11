Lexus, de luxedivisie van Toyota, heeft zijn eerste volledig elektrische auto gepresenteerd. De Lexus UX300e is gebaseerd op de UX-cross-over en is pas de tweede elektrische auto van het concern.

De Lexus UX300e krijgt een accupakket van 54,3 kWh in de bodem. Daarmee komt de auto volgens de oude en minder accurate testmethode ongeveer 400 kilometer ver. De uiteindelijke reikwijdte zal op basis van de nieuwe testmethode vermoedelijk flink lager liggen.

Het accupakket levert energie voor een 150 kW (204 pk) sterke elektromotor op de vooras, waarmee de Lexus voorwielaandrijving heeft. Prestatiecijfers zijn nog niet beschikbaar.

De Lexus UX300e is verwant aan de Toyota C-HR, die in China met een volledig elektrische aandrijflijn beschikbaar is. De eerste elektrische Toyota in Europa wordt de Proace-bedrijfswagen. De Lexus komt medio volgend jaar naar Nederland.

