Tesla-topman Elon Musk heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de eerste elektrische pick-uptruck van zijn bedrijf gepresenteerd. De Cybertruck kent een futuristisch design en wordt in drie varianten beschikbaar.

De goedkoopste versie kan ruim 400 kilometer rijden op een enkele acculading en kost 39,900 dollar (omgerekend ruim 36.000 euro). Deze moet ongeveer 3400 kilo kunnen trekken. De duurste zogeheten Cybertruck rijdt het dubbele aantal kilometers, kan 6300 kilo trekken, komt zo'n 800 kilometer ver en kost ongeveer 62.000 euro.

Een klap met een grote hamer zou nog geen krasje moeten achterlaten, aldus Musk. Ook zou de auto tot op zekere hoogte kogelwerend zijn. Om de robuustheid te demonstreren werd tijdens de presentatie een metalen bal tegen de auto gegooid, waarna er tot teleurstelling van Musk een barst in een van de ramen verscheen. "Dat gaan we nog oplossen", zei hij.

Aan boord zijn onder meer stopcontacten van 110 en 240 volt en een luchtcompressor, om functioneel te kunnen zijn op de bouwplaats. De auto moet bovendien in staat zijn om zichzelf in te parkeren.

De pick-uptruck meet 5,88 in lengte, is meer dan 2 meter breed en biedt plaats aan zes inzittenden.

De laadvloer van de Cybertruck is 2 meter lang en kan volledig afgesloten worden. In gesloten toestand is er 2.831 liter aan bagageruimte beschikbaar in wat Tesla de 'Kluis' noemt.

De vormgeving is futuristisch (Foto: Tesla)

De Tesla-CEO sprak al jarenlang over een potentiële Tesla-pick-uptruck. In 2012 speelde hij voor het eerst met het idee om een dergelijk voertuig met een futuristisch design af te leveren. In 2016 noemde Musk het concreet bij zijn toekomstplannen voor de Amerikaanse automaker. Het merk gaat vooral de strijd aan met Ford, dat met de F-150 al jaren de best verkochte pick-up in de VS heeft.

De pick-uptruck wordt het vijfde model in het aanbod van Tesla, naast de bekende Model 3, Model S, Model X en Model Y. Het laatstgenoemde model werd eerder dit jaar gepresenteerd en aanstaande zomer moet de productie ervan beginnen. In de nabije toekomst volgt de nieuwe Tesla Roadster.

De nieuwe Tesla Cybertruck is al te reserveren. De Single- en Dual Motor-uitvoeringen moeten in 2021 in productie gaan. De krachtigere Tri Motor-versie een jaar later.