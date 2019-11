Fastned start donderdag met de uitgifte van vijftienduizend nieuwe obligaties, waarmee het bedrijf in totaal 15 miljoen euro wil ophalen. Hiermee wil de exploitant van snellaadstations het netwerk verder uitbreiden en ook meer snellere laders aanschaffen.

Die uitbreiding is hard nodig, aldus het bedrijf, omdat het aantal elektrische auto's op de weg steeds verder toeneemt. "Het is niet langer de vraag of elektrische auto's de toekomst worden, maar waar ze straks kunnen opladen", aldus CEO Michiel Langezaal.

Op dit moment heeft Fastned een netwerk van 113 stations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en bouwt het bedrijf aan meerdere stations in die landen. Ook wil het laadbedrijf uitbreiden naar België en Zwitserland.

De obligaties krijgen een looptijd van vijf jaar, en keren een rente van 6 procent op jaarbasis uit. Deelname kan vanaf 1.000 euro, inschrijving start donderdag en is mogelijk tot 12 december.

Fastned verdrievoudigde de omzet in het derde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Tegelijkertijd lijdt het bedrijf grote verliezen. In het eerste half jaar van 2019 bedroeg het nettoverlies 5,26 miljoen euro, het dubbele van het verlies een jaar eerder. Hoge investeringen zijn hier volgens het bedrijf de oorzaak van.